夏天為大地帶來汗味！女子呻車箱超臭惹網民共鳴：每天出門都想哭

夏天到來，天氣越發炎熱，人多的地方總會瀰漫濃濃汗臭味。一名台灣女網友就抱怨，她每次搭捷運都快受不了，形容捷運車廂內總有一股「壽司店醋飯」的味道，無奈直呼「我已經不行了，真的救命！」



原PO在Threads發文表示，從六月開始，每次搭捷運時，總會在車廂內聞到「壽司店醋飯」的味道，讓她十分受不了，「拜託有體味的人，都給我去買腋下滾珠體香劑好嗎？」她更補充，即便身邊的人都下車，那股味道還是會久久不散，「真的救命」。

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貼文一出，不少網友也紛紛表示：

「而且是室溫下放很久的醋飯」

「我會預防性憋氣」

「每天出門都想大哭」

「不可能隔著螢幕都聞到味道欸」

「沒錯，殺蟲劑般的味道，讓人無法接受」

「甚至會開始懷疑是不是自己」

「有點懷念疫情強制戴口罩的規定了」。



還有人直言，不只捷運，夏天的大眾運輸工具上都常常散發異味：

「公車也是喔，我看到這篇真是大力點頭」

「所以我都盡量開車，不然會氣味恐慌症發作」。



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