夏天為大地帶來汗味！女子呻車箱超臭惹網民共鳴：每天出門都想哭
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
夏天到來，天氣越發炎熱，人多的地方總會瀰漫濃濃汗臭味。一名台灣女網友就抱怨，她每次搭捷運都快受不了，形容捷運車廂內總有一股「壽司店醋飯」的味道，無奈直呼「我已經不行了，真的救命！」
原PO在Threads發文表示，從六月開始，每次搭捷運時，總會在車廂內聞到「壽司店醋飯」的味道，讓她十分受不了，「拜託有體味的人，都給我去買腋下滾珠體香劑好嗎？」她更補充，即便身邊的人都下車，那股味道還是會久久不散，「真的救命」。
【相關圖輯】地鐵熱話｜台灣英文老師不戴胸圍凸點搭地鐵 網民：真羨慕乘客（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+35
貼文一出，不少網友也紛紛表示：
「而且是室溫下放很久的醋飯」
「我會預防性憋氣」
「每天出門都想大哭」
「不可能隔著螢幕都聞到味道欸」
「沒錯，殺蟲劑般的味道，讓人無法接受」
「甚至會開始懷疑是不是自己」
「有點懷念疫情強制戴口罩的規定了」。
還有人直言，不只捷運，夏天的大眾運輸工具上都常常散發異味：
「公車也是喔，我看到這篇真是大力點頭」
「所以我都盡量開車，不然會氣味恐慌症發作」。
【相關圖輯】汗臭｜衣服汗漬汗臭總洗不掉？3招驅汗味 水溫、洗衫量都是關鍵（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
深圳交通｜地鐵新站37個 新線直達東莞 未來磁浮2.5小時到上海男子坐地鐵讓座給老翁 竟被對方性騷擾逼看手機AV：100元來我家台資生堂千金呻懷孕搭地鐵無人讓座 醫生一原因反嘲：你少搭而已西安地鐵驚現黑衣怪人 「頸部歪折如喪屍」嚇壞乘客 被警方帶走美國地鐵隨機殺人 男刀刺女喉嚨登時噴血慘死 疑尚有更多受害人深圳東莞交通｜穗莞深城際鐵路延伸至皇崗 東莞深圳地鐵將連接
延伸閱讀：
蔡阿嘎開除元老級員工 網盤點「鬧翻拆夥YouTuber」：最不捨這3人
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】