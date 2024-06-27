內地美女網紅台北地下街「被變態輪椅大叔非禮」　受辱過程曝光

大陸女留學生YouTuber阿貝近日在台北地下街被一名坐輪椅的阿伯襲胸。



影片曝光後引起大批網友怒轟，阿貝26日中午12時許，已前往北市警局大同分局建成派出所報案。

大陸女留學生YouTuber阿貝近日在台北地下街被一名坐輪椅的阿伯襲胸，影片曝光後引起大批網友怒轟。（YouTube@阿貝很全能）

大陸女留學生YouTuber阿貝近日在台北地下街被一名坐輪椅的阿伯襲胸，影片曝光後引起大批網友怒轟。（YouTube@阿貝很全能）

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YouTube頻道「阿貝很全能」近日在北車台北地下街逛街時，途中竟然遇到一名坐輪椅的阿伯襲胸，阿貝發現後急忙閃躲，而阿伯的變態行為全被錄下。

阿伯的噁心行為讓阿貝嚇得直呼：「這麼一個噁心的人，又加深了對北車的不好回憶。」

影片曝光後，不少網友紛紛怒轟阿伯行為太噁，而阿貝26日中午12時許，已前往北市警局大同分局建成派出所報案，並決定提出性騷擾告訴。

更多「阿貝很全能」的照片（IG@doris__yh131）

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據悉，警方目前已經掌握嫌疑人的特徵，疑似為坐輪椅的一名男性長者，穿著藍色外套、灰白色長褲，輪椅旁還有2名疑似看護的人員陪同。

警方指出，將依時間點調閱監視器釐清犯嫌身分。

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