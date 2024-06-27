內地美女網紅台北地下街「被變態輪椅大叔非禮」 受辱過程曝光
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大陸女留學生YouTuber阿貝近日在台北地下街被一名坐輪椅的阿伯襲胸。
影片曝光後引起大批網友怒轟，阿貝26日中午12時許，已前往北市警局大同分局建成派出所報案。
點圖放大瀏覽：
+14
YouTube頻道「阿貝很全能」近日在北車台北地下街逛街時，途中竟然遇到一名坐輪椅的阿伯襲胸，阿貝發現後急忙閃躲，而阿伯的變態行為全被錄下。
阿伯的噁心行為讓阿貝嚇得直呼：「這麼一個噁心的人，又加深了對北車的不好回憶。」
影片曝光後，不少網友紛紛怒轟阿伯行為太噁，而阿貝26日中午12時許，已前往北市警局大同分局建成派出所報案，並決定提出性騷擾告訴。
點圖放大瀏覽更多「阿貝很全能」的照片：
+6
據悉，警方目前已經掌握嫌疑人的特徵，疑似為坐輪椅的一名男性長者，穿著藍色外套、灰白色長褲，輪椅旁還有2名疑似看護的人員陪同。
警方指出，將依時間點調閱監視器釐清犯嫌身分。
點圖放大閱讀：
+30
加拿大美女直播主環遊世界 自爆日本遇痴漢 直呼台灣「好危險」【挖呀挖呀挖】燈位活春宮！後座男「痴漢式狂摸」女騎士影片瘋傳瘋傳台女護士燈位遭恐怖痴漢湊近「用眼睛非禮全身」 媽媽也在場兩女參觀金字塔 遭13埃及青年如痴漢「圍堵式性騷擾」影片惹關注地鐵鹹濕阿叔狂摸鄰座美女 捉實手腕再非禮極倡狂 誇張影片曝光俄model爆內地工作恐怖事 變態男床底爬出非禮 驚得滯繼續扮瞓台思覺失調男 內衣店偷女人底褲斷正 竟當場脫褲熊抱女店員非禮
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】