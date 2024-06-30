英國女獄警與囚犯偷歡片流出爆風波 身份曝光 她是網紅也是獄警
撰文：ETtoday
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英國某監獄爆出女獄警與男性囚犯發生關係的事件，引起軒然大波。事後經過調查，這名女子31歲的琳達（Linda De Sousa Abreu），她除了有獄警身份外，同時也是色情平台的網紅，目前獄方已將資料交給警方，後續仍待調查。
這宗獄警與囚犯發生親密行為的事件，在外媒上受到討論，雖然多家媒體都沒有指名道姓，但英國《每日郵報》的報道當中，則是直接點出獄警就是琳達，更是訪問了琳達的姊姊安德烈娜（Andreina）。
安德烈娜透露，妹妹疑似有某成人平台的帳號，去年更與與丈夫內森（Nathan）一起參加某大尺度的直播節目，夫妻倆擁有一定的知名度。安德烈娜說，她從未看過這些節目，因為內容太過露骨。
安德烈娜還說，得知妹妹在監獄工作以後，她曾警告過妹妹，不要將私生活與工作混在一起，不要做出不合法的事情，遺憾的是妹妹並沒有聽勸。
琳達與囚犯性愛的畫面曝光以後，引起了軒然大波，目前她已經辭去了獄警的工作。安德烈娜對此則說，妹妹正在為自己的行為承擔後果。
監獄管理局的發言人則說，員工腐敗令人無法容忍，現在已向警方檢舉在影片中出現的前監獄官員，目前不便發表評論。
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