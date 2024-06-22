嘔！上水友誤吃「曱甴粥」秒投訴　粥店無道歉但咁做　網民不接受

外出用餐在食物中發現昆蟲，的確令人難以接受！近日有網民在網上大呻誤吃「曱甴粥」，稱日前於上水某粥店食粥，竟發現粥內有1隻死去的蟑螂。餐廳並未道歉，只為其換1碗粥。該食客未有繼續食用，更失望明言「唔會再幫襯」。有網民擔心餐廳衛生，不認可餐廳換1碗粥行為，直指「換過碗咪又係同一煲」；但有部份網民指粥店願意更換已經「算係咁」，「願意換過碗，算係咁啦」。



有網民稱日前於上水某粥店食粥，竟發現粥內有1隻死去蟑螂。（「上水人大聯盟」FB圖片）

該網民在Facebook上水街坊群組「上水人大聯盟」發帖抱怨，稱於周三（6月19日）晚上到上水某粥店食粥，結果竟發現粥內有1隻死去蟑螂。從照片可見，1隻小曱甴就在粥面上；另外，收據顯示樓主當晚共消費35元。

收據顯示樓主當晚共消費35元。（「上水人大聯盟」FB圖片）

樓主即時向餐廳表達不滿，但餐廳並無道歉，只是換碗粥給樓主，「乜道歉都冇，直接換一碗上嚟」，不過樓主沒有吃，「已經俾核突到食唔落去啦」。有街坊回應樓主指，「呢間嘢你去過幫襯就知佢污糟」，樓主就失望指日後不會再光顧，「唉，之後唔會再幫襯佢喇」。

帖文也引起其他網民熱議，有網民建議樓主「報食環」，也有人認為難以接受餐廳只換粥，應該直接取消訂單，「換過碗咪又係同一煲」、「一煲粥膽，畀另一碗都係同一曱甴熬出嚟，應該取消張單」。不過有部份網民就持相反意見，指粥店願意更換已經「算係咁」，「願意換過碗，算係咁啦」、「換第二碗畀你算好」，也有人表示於其他食店遇上類似事件，但其他食店處理手法更差，「我喺（其他餐廳）同佢講碗粥有隻蟲，佢個伙記夠膽死問我：咁你想點吖」。

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