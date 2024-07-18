20歲女突肚痛嘔吐腹腔靜脈血栓　吃這種藥出事　醫生提3預防方法

台灣有年輕女子早前突然肚子痛、惡心嘔吐，就醫檢查發現她的上腸系膜靜脈、肝門靜脈及脾靜脈等三條血管也出現血栓，醫生問診才知女病人長期服用避孕藥，加上有血栓家族史，須進行手術才免除腸子缺血及壞死，甚至腹膜炎風險。醫生指出，避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子濃度，相比正常人約增加四倍血栓風險，若是病人有血栓家族史，更會增加機率，吃避孕藥的人要額外留意。



20歲女子突然肚痛及惡心嘔吐，就醫揭腹腔有三條血管出現血栓。（GettyImages）

女病人為20歲的張小姐，一向身體健康，但早前突然肚痛及惡心嘔吐，就醫後發現患者的上腸系膜靜脈、肝門靜脈、脾靜脈等三條血管都出現血栓，問診才知她長期服用避孕藥，加上有血栓家族史，須緊急做手術。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫生楊凱文表示，體腹腔有許多供應腸子循環的動脈血流，而血流回流到心臟則是要仰賴靜脈。脾靜脈、上腸系膜靜脈會匯合成肝門靜脈，與心臟的下腔靜脈相通，可以說是相當重要的三條血管，如堵塞導致腸子血液無法回流，就會造成腸子水腫、血液循環變差甚至缺血，徵狀表現上則會因蠕動變差導致腹脹、惡心想吐及腹痛。

張女因長期服用避孕藥，加上有血栓家族史，出現腹腔靜脈栓塞，須緊急做手術。（示意圖／GettyImages）

楊凱文指出，避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子濃度，據過去文獻指出，相比正常人約增加四倍，若是病人家族史，更會增加血栓機率。

腸系膜靜脈栓塞不似腸系膜動脈栓塞緊急，可分為急性和慢性，慢性栓塞是人體的血管會長出側枝循環，讓血流繞過原本阻塞地方，不會產生立即危險，但若是急性栓塞，身體沒有時間產生側枝循環，血液就會無法回流，產生各種不適徵狀。

楊凱文醫生指，大部份病人在抗凝血藥物治療下可以溶解百分之八十的血栓。（GettyImages）

治療分成一般抗凝血藥物、溶栓手術、取栓手術，大部份病人在抗凝血藥物治療下可以溶解百分之八十的血栓。

楊凱文提醒，靜脈栓塞的危險因子多，應注意以下幾點：

1．保持均衡飲食、適度運動、避免長時間不活動和戒煙。



2．如果有慢性疾病，如糖尿病、高血壓、心臟病等，應積極管理和控制，定期檢查和回診。



3．有血栓形成家族史或其他高風險因素者，應向醫生諮詢是否需要進行血栓風險評估，並在必要時採取預防措施。女性在使用避孕藥前，也應諮詢醫生評估風險。

