現金存罐子被白蟻入侵咬爛　離奇只咬大面額苦主爆喊　網民教咁做

大量現金被白蟻啃掉！馬來西亞有女生上傳影片，拍到母親用來儲錢的罐子被白蟻「入侵」，多張鈔票被啃咬，出現許多小孔，片中還傳出女性嚎哭聲音，女生解釋媽媽多年來一直這樣存錢。網民看片後留意到離奇細節，白蟻竟集中咬較大面額的50和20馬來西亞令吉（約港幣$83和$33，下同），反而1令吉（約1.7港元）的鈔票「無蟻問津」，不少人教路，叫女生可以將損毀鈔票拿到銀行換新。



地上滿是損毀鈔票，主要是$50（綠色）和$20（橙色）馬來西亞令吉。（TikTok影片截圖）

馬來西亞傳媒報道，有女網民在TikTok上傳影片，指母親習慣用鐵罐儲蓄，未料存了2個月的存款被白蟻「入侵」，大量鈔票被咬爛，表面出現許多小孔，部份被撕成碎片，但面額較小的鈔票完好無損。拍片者情緒激動，地上擺滿損毀的鈔票，她翻開其中1張，上面還有白蟻在走動，片段吸引逾900萬次觀看。

許多鈔票被咬爛。（TikTok影片截圖）

網民留意到紙鈔多為50、20和10令吉，離奇地唯獨1令吉的鈔票沒有被白蟻啃咬，好奇為何只咬大面額，「寧願放過面值較小的」。網民表示同情，但提醒大量現金最好存入銀行，「你是將積蓄都儲蓄在2令吉商店購買的鐵罐子嗎？」，建議她到銀行更換受損的鈔票，只要提供相關證據及填寫資料。

女生在後續影片分享指，母親多年來都這樣存錢，未發生過意外，現打算將破爛鈔票帶到銀行，嘗試進行兌換。

（綜合）