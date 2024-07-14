台灣麥當勞送餐服務惹台網熱議　網民讚服務周到卻有一大缺點

麥當勞是許多人吃速食的第一考量，近期有台灣網友發現，台灣麥當勞的自助點餐機竟然可以選桌邊服務，大讚「服務滿好的」。



原PO在PTT上發文分享，身為新竹在地的大叔，午餐一時不知道吃什麼，就選了麥當勞，內用時發現竟然可以選擇桌邊服務，就不用站著傻傻地等餐，而是送到你桌邊直接享用，真心認為這項服務滿好的，不禁好奇，各位是否有使用過這項點餐服務？

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貼文一出，立刻引發熱烈討論：

「那就送餐服務啊！桌邊服務是餵你吃吧」

「我都覺得很好笑，徵不到服務員還搞這個」

「居然不是塑料杯，好佛心的店家」

「每次店員走上樓送餐臉都很臭」

「台北也好幾間有」

「送餐到位置不是很久了嗎？」。



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有網友表示有使用過這項服務：

「有啊，都是阿姨，人都很客氣」

「有，就是要等一下」

「我上次以為要用那個牌子去領餐，要領的時候餐就送來了」



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也有許多網友認同原PO的觀點：

「每次內用都用，爽」

「我每次都用電子票券+送到桌邊，很方便」

「沒收服務費根本划算」

「在位子上等餐，很爽耶」。



不過，也有部分網友不太領情：

「送餐等最久」

「去了三四家就有兩家連牌子都沒放出來，根本沒服務的意思」

「從來不用，送餐走一個人力，下個人就會多等一分鐘取餐」

「有些店很沒品，會故意不補號碼牌」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】