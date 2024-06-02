美國麥當勞員工拍片揭漢堡製作全過程　「粉紅色牛肉」反成焦點

美國一名麥當勞員工先前在社交媒體上傳一段影片，揭露了這家跨國連鎖速食品牌實際上如何製作出深受顧客喜愛的Quarter Pounder（港稱「足三兩」）的幕後秘辛。



而最令廣大網友感到驚訝的是，美國麥當勞的Quarter Pounder使用的不是冷凍肉排，而是新鮮的肉排。

點圖放大看看該麥當勞員工分享的Quarter Pounder製作全過程：

+ 17

根據美國每日快報報導，這段影片最初是由TikTok帳號Essential McDonald's發布的，原PO自稱是麥當勞員工，但同時也在簡介中言明，他並不代表整個麥當勞公司。

影片累計播放次數達到29.9萬次，內容詳細展示了麥當勞Quarter Pounder的組合過程，其中也拍到了肉排的烹調畫面，生肉排放到煎台上時還是粉紅色的新鮮色澤，放到麵包上時就成了帶著些微些焦黑的褐色肉排，這一幕也引發了網友熱烈討論。

有些網友對麥當勞的任何漢堡宣稱是新鮮製作都表示「有些懷疑」，但原PO表示，在美國確實是用未經冷凍的新鮮牛肉做的，而且是現點現做。還有另一名自稱員工的網友在底下留言擁護這項說法：「我在麥當勞工作……他並沒有撒謊。」

【延伸閱讀】麥當勞麥樂雞甜酸醬其實是「這水果味」？瘋傳製作成分 還含豉油（點圖放大瀏覽）：

+ 19

此外，部分網友也指出，早在麥當勞之前，連鎖品牌溫蒂漢堡（Wendy's）就曾經主打肉類的新鮮度作為市場行銷賣點，如今麥當勞也只是跟進而已。

對此，報導指出，實際上自從2018年起，麥當勞就在美國的大部分地區開始販售由新鮮肉品烹調的Quarter Pounder，但由於運輸上的限制，夏威夷和阿拉斯加的分店則依舊供應著冷凍肉排調理的產品。

【相關圖輯】麥當勞員工揭8種「隱藏食法」 加2包茄汁1包砂糖秒變韓式炸雞（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】