衰過去麥當勞薩莉亞食杯麵？台女去咖啡店霸四人枱唔消費仲要咁做

去圖書館或文化中心的自修室埋頭苦讀或寫作業，應是許學生求學時期的共同經驗，而現代學子除了少數會去自修中心外，多數都會找一間快餐店或咖啡店點杯飲料坐很久自修，有的人連飲料都省了，直接佔店內座位讀書、做自己想做的事。



一位網友對有人佔位卻不消費的行為頗有微詞，於是在Dcard貼文抱怨咖啡店的一位常佔位卻不消費的人，除了佔位外，更離譜的是她讓其他同空間的消費者聞她的「腳香」。

有台灣網友抱怨在咖啡店常遇到一個女生，沒有消費、一人坐四個位置、自帶食物，還逼其他人聞「腳香」，惹起熱議。（Dcard）

點圖放大看原文及網民意見：

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原PO文中抱怨說，在低消一杯飲料的台灣咖啡店，常常遇到一個女生，沒有消費，還一人坐四個位置（把兩人位置合併），更誇張的是會自帶食物。

他表示，當天終於特別留意，確定她沒點飲料就入座，有跟店員反映，店員才去請她點飲料，但想不透怎麼會有這麼沒水準的人。

除此之外，原PO還貼圖說：「某次看到她把鞋子脫掉，腳擺在桌腳，旁邊籃子放置她的麥當勞以及其他外賣。」

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有網友看完圖、文後，馬上回應：

好過份！臉皮太厚了吧？



其實這種人不少，LOUISA、星巴克、Donutes都有遇過，都是固定的人，也有很多出去吃飯人直接不見一個小時以上的。



到處都有這種怪人啦。LOUISA還有個像流浪漢的大嬸，把某次喝過的LOUISA杯子放桌上，杯子根本空的不知道擺多少次了，每天就進來，從袋子拿出她的LOUISA紙杯假裝有消費，看起來是附近流浪漢夏天避暑。



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有人贊成一定要跟店家反映：

真的要有顧客反映店家才比較好去講，不然真的會被客訴。



怎麼感覺本人出現了（在討論區）有夠氣，不是本人就是有幹過這種沒水準的事，使用者付費這基本道理都不懂好可憐。



也有人錯重點對圖中人的服裝品頭論足起來：

這年代還有人穿成這樣喔？



看起來像穿著睡衣出門，佔2張桌子真的有點過分。



沒事啦！我看過穿人字拖，直接躺4人桌的位置上睡一下午的。



這個穿搭比她的行為可怕。



穿著有待加強。



也有網友覺得「就事論事，為何有些留言要去批評外貌？同樣超討厭這種的人，可以去圖書館，而不是佔位影響其他顧客和店家」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】