車Cam｜行人逆線衝過來　司機見是「低胸熱褲妹」秒消氣：你慢慢

騎電單車、開車上路時，為了避免發生意外，司機須保持專注、盯緊前方。



然而近日一段影片在網路上瘋傳，原來是一名汽車司機開車開到一半，一位身穿熱褲的辣妹突然迎面衝來，嚇得他趕緊放慢速度。影片曝光後，也激起底下留言區熱議。

近日一段以「慢慢來，我等你」的影片在網路上瘋傳，原來是一名汽車司機開車開到一半，一位身穿短褲的辣妹突然迎面衝來。影片至今已狂吸逾16萬次觀看。（YouTube@WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

近日一段以「慢慢來，我等你」的影片在網路上瘋傳，原來是一名汽車司機開車開到一半，一位身穿短褲的辣妹突然迎面衝來。影片至今已狂吸逾16萬次觀看。（YouTube@WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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YouTube頻道《WoWtchout-地圖型行車影像分享平台》近日分享這段行車記錄器影片，標題名為「慢慢來，我等妳」，可以看到當司機行經台北市重慶南路二段時，一名戴著安全帽的熱褲女子突然逆向衝來，手還比出暫停的手勢，接著彎下腰，撿起掉在地上的手機，並小跑步回到一旁人行道上。

值得注意的是，這名女子露出大長腿、凹凸有致的身材，影片雖然只有短短9秒鐘，但自11日發布至今已吸引近16萬觀看次數、逾330則留言。

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台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

事後被查出辣妹是從事模特兒行業的女模張舒晴（點圖放大瀏覽）：

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網友紛紛表示：

「畫面直接就進入道歉環節，而且非常有誠意」

「『胸神惡煞』正面衝過來」

「頭一次被逆向開頭燈，居然無法生氣」

「此時此刻留言區的四輪大爺、二輪、重型電單車們，不再互相爭吵，都心平氣和地看這影片」

「這是一部一小時的短片」



基隆市警察局交通隊副隊長吳誌權也提醒，騎士若發現手機或其他物品掉在路上，必須繼續依照原先方向行駛，再慢慢的往路邊停靠。

撿東西時也要特別注意道路狀況，像是號誌、車流方向等，並將手舉高，增加其他用路人的能見度。

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一名網友近日分享影片，只見一輛轎車與電單車在一處路口發生擦撞，本以為騎士會氣憤向轎車司機理論，不料司機下車後，竟是一名穿著露肩小背心的長髮正妹。騎士看了後默默將電單車扶起，而女司機也趕緊上前幫忙。畫面一曝光，讓不少網友紛紛笑稱，「瞬間火氣都消了」。（Facebook／爆廢公社）

一名網友近日分享影片，只見一輛轎車與電單車在一處路口發生擦撞，本以為騎士會氣憤向轎車司機理論，不料司機下車後，竟是一名穿著露肩小背心的長髮正妹。騎士看了後默默將電單車扶起，而女司機也趕緊上前幫忙。畫面一曝光，讓不少網友紛紛笑稱，「瞬間火氣都消了」。（Facebook／爆廢公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】