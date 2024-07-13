去連鎖餐廳食自家餸+外賣！3長者疑霸位「由朝坐到晚」　後續更衰

不少餐廳都有「禁帶外食」規定，但許多連鎖集團的食肆則較寛鬆，日前有食客圖文並茂公審，指於某連鎖快餐店用餐時，目睹3名長者不但買外賣到店內享用，更自備飯菜於店內「開餐」。她指餐廳員工透露，3人由下午茶時段坐到晚餐時段「郁都唔郁」，中途更大吃花生「成張枱都係殼」，有清潔姐姐提醒對方小心，不要將花生殼掉到地上，有1名長者更囂張揚言「叫經理炒咗你嗱」。



大多網民批評長者行為自私，「最不接受係帶入外來食物，自律欠奉」、「呢啲倚老賣老阻人做生意，真係最仆X」、「人哋打開門口做生意，要交租、伙記人工、燈油火蠟，樣樣都係錢」。有網民認出3人是「常客」，不時在餐廳霸位。



有長者自備餸菜和外賣，到連鎖快餐店佔用座位用餐。（facebook群組圖片）

該食客在 facebook 群組發文公審，指日前到西灣河太安樓某連鎖快餐店享用晚膳，上傳1張於店內所拍照片，指相中3人「由下午茶坐到晚餐」，更將自備魚和餸菜到店內用餐。照片中3名長者坐於4人卡座，枱面擺放1個屬於餐廳的托盤、1杯水、數個飯碗，其他都是外賣飯盒，甚至自備盛載飯菜的碗碟，用餐廳筷子「開餐」。

樓主表示，坐近走廊位長者先點最便宜的飯，並要求加飯，以配搭外賣和自家餸菜，供3人一起享用，又斥「坐埋面嗰2個就最離譜」，白髮長者不時買其他食店的外賣拿到店內進食，之後在座位吃花生，弄到「成張枱都係殼」。餐廳清潔姐姐曾提醒對方小心，不要將花生殼掉到地上，但該長者囂張揚言「叫經理炒咗你嗱」，又威脅「你咁老無人請你」。清潔姐姐未被嚇怕，反嗆「阿哥（應指經理）喺埋邊，你叫佢即刻炒我，睇吓有無人做嘢」，故大讚清潔姐姐做得好，認為「唔係呢度食物，仲要服侍你執埋垃圾」。

網民認為不應餐廳進食其他食店家外賣。（《阿媽有咗第二個》劇照）

長者行徑被網民批評自私，「最不接受係帶入外來食物，自律欠奉」、「呢啲倚老賣老阻人做生意，真係最仆X」、「有免費冷氣嘆，緊係唔捨得走啦，呢排仲要咁熱」、「經理應該直接請佢哋離開，佢地唔肯走的話，最多報警」、「人哋打開門口做生意，要交租、伙記人工、燈油火蠟，樣樣都係錢」。惟有人覺得老人家只是想有地方聚首，未必要動輒公審，但被反駁「朋友聚首可以選擇去長者中心或公園坐囉！」。

有曾光顧上述餐廳客人指相中人是「常客」，「上次嚟都見到佢哋，幾個人就霸2至3張枱，袋又1個位，放杯又1個位，好多人捧住個餐都搵唔到位，但佢哋視而不見」、「試過夜晚去食，見到其中1個人坐咗4人位，我見隔籬嗰張4人枱有位就坐落去，個阿婆話有人嚟緊，我就再搵位，到我食完望返轉頭，都係得佢1個霸住另外張枱唔俾人坐」。

樓主事後補充，她當天下午茶亦光顧同一餐廳，至晚上時分再次入內，有餐廳員工向她透露3長者「郁都唔郁」，不但於店內吃自己帶來食物，更幫友人霸位，友人則會以請食飯作報酬，所以不時見到她們於餐廳內霸位。她曾就事件向區域經理投訴，不過感嘆「未到2日就打回原形」。

（facebook群組）