離譜！「蛋撻王」港鐵無遮掩運撻皮　網民批唔衛生　店方咁回應

新鮮食物要妥善遮蓋，避免沾上灰塵和細菌是常識吧？有港男上周五（11月18日）傍晚乘搭港鐵時，於金鐘站東鐵線月台發現「蛋撻王」員工在無遮掩下運送蛋撻皮，他將照片上載至網上，引來網民批評該店欠缺衛生，「無遮無掩！唔敢買唔想食！」、「即係又可以食少一間」。

「蛋撻王」翌日（19日）中午於facebook專頁發文致歉，表示知悉事件後，已立即徹查及嚴肅跟進，並即時安排相關分店將現有存貨全部銷毀。



該名港男於fb群組「大埔 TAI PO」發文，揶揄指「蛋撻王，確保新鮮美味」。從照片可見，有名男子於港鐵金鐘站東鐵線月台排隊候車，他身旁有部手拉車，上方放有3個印着「蛋撻王」的膠盆。另1張於車廂內拍攝的照片可清晰見到，黃色膠盆內放滿蛋撻皮，完全沒遮掩，不禁讓人想到沿路定必「食塵」及有機會沾染細菌。

帖文引起熱議，有網民嘲諷「秘方你識條鐵咩」、「舊時搭火車賣砵仔糕都係咁」、「百年鐵路嘅特色，車上賣飲品食物」。有網民指出，「是蛋撻個皮底？畀塊紗布或盒蓋或膠膜遮上面點解唔做？係唔衛生，唯一可安慰自己係蛋撻製作會在高温下，病毒細菌嘅問題會解決唔使擔心」、「大驚小怪，一直以來呢啲工場製撻皮和乾製食品，都係咁上落貨車斗，只係你唔係呢行少見啫」。

「蛋撻王」其後於facebook專頁發文致歉，表示「對不起，我們錯了！」，留意到網上有相片顯示員工運送產品時，沒有使用適當物料遮蓋食品，引起衛生疑慮。店方知悉事件後，已立即徹查及嚴肅跟進，並即時安排相關分店將現有存貨全部銷毀。

「蛋撻王」承認，「做得不夠好，監管未夠嚴謹，責無旁貸，在此向大家致歉！」，又強調非常注重食品品質及衛生情況，將加強所有員工的培訓，嚴謹管理，嚴格執行既定的安全指引及措施，避免同類事件再發生。

不過，「蛋撻王」的聲明未能平息網民怒火，質疑「其實係唔係一直以來都用呢個搬運方法？如果唔係俾人影到，可能仲會咁做，依家疫情嚴峻，附近的乘客咳幾下都幾大鑊，仲有煙塵都吸晒落去喎，哈哈，邊個之前買來食嗰啲中晒招啦」、「根本是慣性做法，只是今次被拍下，好心人放上網！」、「用地鐵送已經搞笑，仲要咩都唔遮蓋，有腦同有同理心嘅人都唔會咁做！」。

有網民指出已失去信心，「以後都唔幫襯」、「唔緊要㗎！真係唔緊要㗎。我本身都唔會食你哋嘅產品」，有人揶揄「真係而家先至知東鐵線肩負運送新鮮蛋撻嘅重任，百年鐵路真係偉大」。