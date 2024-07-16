嫌太陽蛋太生！食客呻吃出雞蛋腥味　網民睇相反嘲「西客」：博鬧

到茶餐廳用餐時，顧客可按個人喜好挑選蛋的烹煮方法，點選太陽蛋、荷包蛋或炒蛋等等等，然而近日有網民在連鎖茶餐廳吃太陽蛋時，卻嫌雞蛋過生，稱「雞蛋啲腥味仲喺度」。不過有網民看完照片卻指太陽蛋本來就是將一面的蛋黃、蛋白保持半熟狀態，「呢個咪係太陽蛋」、「太陽蛋唔係咁咩？」，甚至有網民說樓主是「西客」。但亦有網民有相反意見，表示「蛋白都未夠熟」、「咁又確實太生，太陽蛋都要蛋白熟先得」。



有網民在連鎖茶餐廳吃太陽蛋時，嫌雞蛋過生。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名網民在Facebook群組香港茶餐廳及美食關注組」發帖，稱日前於某連鎖茶餐廳用餐，卻覺得菜式當中的2隻太陽蛋過生，於是拍照公審，並表示「我要嘅係太陽蛋，唔係生蛋。雞蛋啲腥味仲喺度」。從照片可見，太陽蛋邊略有焦黃，而蛋白表面帶有些晶瑩剔透的生蛋白，至於生蛋黃則橘黃通透。

有網民看完照片紛紛表示「呢個咪係太陽蛋」、「太陽蛋唔係咁咩？」，而樓主就回應指「生到蛋白都無煎過」。有網民反駁樓主，「冇煎過？啲蛋白就唔會係白色啦！係透明啦！其實你係咪想要燶邊太陽蛋呀？」、「太熟就唔係太陽啦」、「你想個黃熟晒？咁係煎熟蛋」、「定你想要反蛋，反蛋就無太陽㗎喎，太陽係面無煎」，甚至有人批評樓主是「西客」，「要求太高」、「你咁X麻煩叫熟蛋算啦，你估你高級餐廳鋸扒咩」。

有部份網民力撐樓主，指太陽蛋蛋白偏生，並表示「咁又確實太生，太陽蛋都要蛋白熟先得」、「竟然咁多人接受到，唔怪得知啲餐廳越嚟越求其」。（電影《食神》劇照）

不過，有部份網民力撐樓主，指照片中蛋白偏生、未定型，「認同呀！太陽蛋唔係咁！煎到蛋白凝固變白色，蛋黃仍然係生先叫太陽蛋」、「蛋白都未夠熟」、「依家蛋白都水汪汪喎，咁又叫咩蛋呀？」、「咁又確實太生，太陽蛋都要蛋白熟先得」、「竟然咁多人接受到，唔怪得知啲餐廳越嚟越求其」。

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