說中特朗普遭暗殺！楊天命：有少少邪邪哋　特朗普犯太歲最忌這事

【美國總統競選／特朗普／槍擊案／楊天命／預言2024】美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，遭槍擊事件震驚全球。本港堪輿學家楊天命於一星期前（7月7日）在直播節目中，已預言特朗普會當選及可能被「暗殺」，其神準預言短短一周內「應驗」，片段即時在網上瘋傳，網民大讚楊師傅「神準」。



楊天命周午跟著名作家梁芷珊開咪做直播節目回應事件，由於有關特朗普會遭暗殺的預言，其實早於年初時曾說過，剛巧上周（7月7日）節目時又重提，詎料旋即成真，楊天命直言「我覺得有少少邪邪哋囉」，又指特朗普今年犯太歲，亦忌「未月」（即農曆六月，7月14日為農曆初九)。



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美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。有網民認為事件是有鋪排的劇本，隨即有網民反駁。（Reuters）

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場，據報特朗普目前已出院。當局指特朗普沒有大礙，消息指槍手已身亡，警方循企圖暗殺前總統方向調查。

聯邦調查局（FBI）證實，涉案男子為20歲的克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）。路透社報道，根據賓夕法尼亞州選民紀錄，疑犯是註冊的共和黨選民（registered republican），他來自賓夕法尼亞州Bethel Park地區。

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。（Reuters）

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楊天命上周預言特朗普或遭「暗殺」 網民：神準



特朗普遭槍擊引起全球關注，本港堪輿學家楊天命早於一星期前（7月7日）在YouTube直播節目中，已預言特朗普可能會被「暗殺」，網民驚訝指「神預言，師傅超準！」、「師傅太犀利了」。

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歲最怕呢樣嘢



到今天（7月14日）特朗普遇襲後，楊天命的預言隨即被瘋傳，引起網民哄動，故此今午他與著名作家梁芷珊再度直播回應事件，對於被指「神預言」，楊天明直言「我覺得有少少邪邪哋囉」，他解釋「邪邪哋就係我年頭做節目（與杜汶澤），講咗，都唔知點解上個禮拜（YouTube節目）挑起條筋就講囉，一講就中，咁邪嘅」。

楊天命回應被指「神預言」，直言「我覺得有少少邪邪哋囉」。（影片截圖）

楊天命表示，年初到台灣時與杜汶澤一起做節目，當時對方提供許多人的資料讓他作出預測，當中亦包括特朗普，他當時是按特朗普的資料依書直書，指對方會當選及遭暗殺。而特朗普於1946年6月14日出生，現年78歲，生肖屬狗，故今年犯太歲，而特朗普八字是丙戍年，甲午月，己未日，「佢係特別格局嚟嘅，好勁，都係驚刑沖」。他又說，特朗普命格忌「未月」，即7月8日至8月7日這段時間，八字中帶「七殺」亦易有「血光之災」。