特朗普槍擊｜楊天命上周預言會當選及被暗殺　指「個八字係危險」

【美國總統競選／特朗普／槍擊案／楊天命／預言2024】美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，遭槍擊致右邊臉部受傷流血，事件震驚全球。有網民發現，原來本港堪輿學家楊天命師傅早於一星期前（7月7日）的直播節目中，預言特朗普會當選及可能被「暗殺」，直指特朗普「個八字係危險」，事關有1個「問題」存在。



楊天命預言特朗普遇襲影片在網上廣傳，網民看後紛紛指「神預言，師傅超準！」、「師傅太犀利了」。



美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。（Reuters）

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場，據報特朗普目前已出院。當局指特朗普沒有大礙，消息指槍手已身亡，警方循企圖暗殺前總統方向調查。

聯邦調查局（FBI）證實，涉案男子為20歲的克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）。路透社報道，根據賓夕法尼亞州選民紀錄，疑犯是註冊的共和黨選民（registered republican），他來自賓夕法尼亞州Bethel Park地區。

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。有網民認為事件是有鋪排的劇本，隨即有網民反駁。（Reuters）

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特朗普遭槍擊引起全球關注，有網民發現，本港堪輿學家楊天命師傅早於一星期前（7月7日）在YouTube直播節目中，已預言特朗普可能會被「暗殺」，其他網民驚訝指「神預言，師傅超準！」、「師傅太犀利了」、「我一看到新聞，就想到師父講過這句話。現在被cropped 出來了，準到沒有朋友啊」。

有網民發現，本港堪輿學家楊天命師傅早於一星期前、7月7日YouTube直播節目中，已預言特朗普可能會被「暗殺」。（影片截圖）

翻查影片，當時節目主題是「辛未流月十天干運勢｜對準7月運程趨吉避凶」，而楊天命師傅閒談間提到美國總統大選，表示年初跟藝人杜汶澤做節目，已指「特朗普得㗎，會贏（美國總統大選）㗎，跟住我話，俾人暗殺囉，講樣囉」。一同做節目的梁芷珊聽罷，不禁倒抽一口涼氣，露出驚訝表情。楊天命即再說：「係呀，即係有機會俾人暗殺㗎，特朗普，如果佢做到（美國總統）嘅話，有可能俾人暗殺，危險㗎特朗普，因為個八字係危險㗎本身」。

問到什麼是「危險八字」，楊天命師傅解釋有「七殺星」，「八字裏面有七殺，即係危險嘅八字」，但他未有進一步解釋，亦未有提及如何可「趨吉避凶」。