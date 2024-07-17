DSE放榜2024｜老師溫提放鬆心情「撐住您哋」　考生：最好班主任

今日（7月17日）是2024年文憑試考生放榜的大日子，自然有人歡喜有人愁，而昨日放榜前夕，有考生貼出班主任傳來加油短訊的截圖，該老師表示「明天放榜，有我哋陪住你」，又勸學生放鬆心情，提醒每人出路各有不同，「請記低所有Ｏffer（錄取通知）慢慢想」。考生甚為暖心，大讚「我班主任真係世一」，網民亦為一眾考生打氣，有「過來人」分享經驗，安慰即使成績未如理想亦不要灰心，始終會找到自己出路。



DSE放榜前夕，有老師為文憑試考生加油打氣，獲封「最好班主任」。（threads圖片）

該考生昨日（16日）在 threads 帳號上傳1幅WhatsApp截圖，大讚「我夠膽講我班主任係世上最好嘅班主任」，又勉勵其他同路人，「已經無時間可以再驚，祝福大家好運」。圖片所見，樓主為應屆文憑試考生，其班主任於WhatsApp群組發訊息為他們加油打氣，「撐撐撐」，「明天放榜，有我哋陪住你」。

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該班主任之後於訊息提醒多項他們放榜日注意事項，包括帶備密封文件夾和文具，交代將會派發多份重要文件，提醒若學生未能依時出席，應盡早通知，以免之後未能取回文件。她最後亦呼籲眾考生放鬆心情，提醒每人出路各有不同，「請記低所有Offer慢慢想」，再次強調「撐住您地」，樓主因而激讚「我班主任真係世一」。

樓主對班主任的鼓舞甚感暖心，大讚「我班主任真係世一」。（《解決師》劇照）

有網民留言為樓主以及其他考生打氣，「加油，抱抱你」、「祝一切順利」，又讚揚老師真正關心學生，「好老師難求！」、「仲有呢啲有心老師，你好好運」。有歷屆DSE考生則以「過來人」身份分享經驗，安慰考生即使成績未如理想亦不要灰心，「當年DSE我都係得3分，宜家咪又係咁過…加油」、「我DSE得個位數，今年終於都碌到Top up（Top-up Degree，銜接學士學位）畢業，無嘢係唔得」。

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