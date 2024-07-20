女食客「筷子當髮簪」影相　網民目擊批惡心　台灣爭鮮：考慮追究

把別人放進嘴裏的餐具盤在髮上，實在不衛生！近日台灣連鎖壽司店爭鮮某門店中，1名女食客用餐廳筷子當髮簪插在頭上，還開心拍照。有網民目擊情況便拍下照片，坦言衛生顧慮，更直言「真的有夠惡心」。而其他網民看完照片亦紛紛高呼「惡心」，「誰知道她幾天沒洗頭」、「到底水準有多低才會做出這種事」。台灣爭鮮回應指，事件已造成顧客觀感不佳及品牌形象商譽之損失，故保留法律追究權利。



台灣連鎖壽司店爭鮮某門店中，1名女食客用餐廳筷子當髮簪插在頭上，事件在網上引起爭議。（「yishiuan_17」Threads圖片）

有台灣網民在社交平台Threads上發帖，表示於當地連鎖迴轉壽司店爭鮮用餐時，突然見到附近1名女食客從店內餐具中抽出1根筷子，充當髮簪插到髮髻上，還饒有興致地叫同行的男食客幫她拍照打卡。

樓主看到後拍下照片上傳到網上，並表示「吃著爭鮮，看到有人把筷子插在自己頭上，還要拍照。真的有夠噁心」。從照片中可見，男子先幫女生拍照，之後兩人依偎在一起，當時女生的頭上仍插着筷子；而樓主上傳照片前已遮去該對食客的樣子。

該對食客依偎在一起，當時女生的頭上仍插著筷子。（「yishiuan_17」Threads圖片）

帖文引起網民熱議，不少網民批評女食客以筷子充當髮簪的行為，並高呼「噁心」，「誰知道她幾天沒洗頭」、「這也太誇張了吧！就趕快去向店員投訴吧！」、「這種行為不可取啊」、「哪來那麼多瘋癲的人」、「到底水準有多低才會做出這種事」，亦有網民擔憂表示「以後都要自備餐具了」。

台灣爭鮮就有食客以筷子充當髮簪並拍照一事作出回應，表示依照門市規範，如果店員發現有顧客將餐具用作非食用之行為，會立即制止，並收回餐具進行清洗及消毒，確保用餐安全無虞。爭鮮又指，個人將食用筷用作其他用途，並上傳到社交平台，造成顧客觀感不佳及品牌形象商譽之損失，故保留法律追究權利。

（綜合）