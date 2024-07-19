OL無罩搭地鐵「激凸被偷拍」誓要提告　卻於車廂做18禁行為惹爭議

一名日本OL近日表示，自己在搭乘山手線列車時遭遇偷拍，並計劃向警方報案。網友相當關心這則貼文，豈料該女的最後PO文令所有網友傻眼。



根據這名OL於7月12日在社群平台X的發文，她在7月11日搭乘山手線列車時成為偷拍的目標。她在該平台上分享的照片清楚顯示，她當時並未穿著內衣，而是以「激凸」的方式搭乘列車。

根據這名OL於7月12日在社群平台X的發文，她在7月11日搭乘山手線列車時成為偷拍的目標。（X截圖）

她當時並未穿著內衣，而是以「激凸」的方式搭乘列車。（X截圖）

她當時並未穿著內衣，而是以「激凸」的方式搭乘列車。（X截圖）

值得注意的是，這名OL在次日又在同一平台上發布了一段在火車上自慰的影片，並將其設置為置頂文章。她在該文章中宣傳自己的成人平台，並寫道「自己終於在火車上做到了！」之後，她又回到了受害者的身分，公開更多自己被偷拍的照片，並表示已經整理好證據，預計今天將到警局報案。

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這名OL的行為引發了網友們的熱議，他們對此事的看法不一。有些人認為無論如何，都不應該遭到偷拍，並希望「案件能順利解決」；然而，也有網友認為她應該對自己的行為進行反思

故意穿這樣然後抱怨被偷拍，我不知道該怎麼評論。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】