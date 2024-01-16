「逼爆衫美少女」憑無罩激凸辣照爆紅　5秒彈跳影片喪吸800萬點擊

一名18歲外國網美柔伊（Zoe Moore）時常在社群平台分享自拍影片、美照等。



近日她憑藉著一部在浴室自拍的5秒短片爆紅，短短PO出一天，就吸引高達800萬人次瀏覽。

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五官精緻、身材火辣的柔伊，雖然在社群平台X的追蹤人數僅有30萬，個人IG也只有21.6萬追蹤數，但由於其「過度暴力」的身材，往往她貼出的照片、短片觀看人數都遠遠超過粉絲數，甚至有時一張照片就有破百萬人次瀏覽。

柔伊也不吝與粉絲們分享她的「內在美」，經常在放送的美照中讓「兩點」若隱若現，近日有網友在社群平台X重溫她展現超Q彈豪乳的影片，又讓她再度爆紅。

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