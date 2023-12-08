回頭率100％！噴血女神便利店「無罩露出」 男士淡定欣賞成焦點
撰文：中天新聞網
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網紅謝侑芯過去曾任護士，因擁有天使臉孔、火辣E級魔鬼身材，被網友封為「護理女神」。
近日她po出一段在便利店內偷偷露出「E級核彈」的影片，身後男子也好奇地回頭看她，掀起熱議。
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謝侑芯擁經常在個人社群平台上大秀性感好身材，1日她尺度繼續解放，直接在便利店中架起手機錄影，作勢綁頭髮，將長髮撈起抓在後腦勺位置，而她米色外衣裡頭完全沒穿，渾圓南半球瞬間露出。
謝侑芯身後座位區一名男子疑注意到後方有不尋常動靜，亦或者是早就在觀察謝侑芯在做什麼，於是先是撇過頭瞄了一眼，隨後更是乾脆直接回頭看向謝侑芯，而這一舉一動也都被手機錄了下來。
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網友看完影片後紛紛直呼，「太誘人了」、「回頭率100％」、「女神好香」、「會回頭多看幾次」、「這麼晚才回頭，如果是我一秒回頭。」
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