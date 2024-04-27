士林水果妹無罩著白色小背心曬完美曲線　一夜爆紅IG粉絲數急升

最近一名身材火辣的水果攤妹子在士林區的社中市場引起了熱烈關注。由於她性感的身材和迷人笑容，吸引了大批民眾紛紛停下腳步，觀賞她的工作過程。



YouTuber黑男最近發現了一名水果攤正妹名叫「涵涵」，她以精緻的妝容、迷人的眉瀏海和雙馬尾造型示人。然而，最引人注目的還是她穿著超深V背心，胸前挖空的設計將她傲人的上圍完美展現，讓人目不轉睛。

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在影片中，涵涵開玩笑地向顧客推銷水果，並展現出她的活潑可愛。她的笑容和幽默風趣，使得觀眾們紛紛留言稱讚。此外，影片中資訊欄也提及了涵涵的IG帳號，擁有超過10萬粉絲的她，會在IG分享自己的性感美照。這段短片已經在網路上引起了極大的迴響，累積了超過35萬的點閱量，並讓涵涵在社交平台上的知名度大幅提升。

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