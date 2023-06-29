台灣大型超市買朱古力中伏　網友「吃到一堆蟲子」：裏面還有蛹！

好市多（Costco）近來食安問題多，近期冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓等商品，接連檢驗出A肝病毒，造成多達4.2萬名有購買記錄之會員受影響。而近日就有網友爆料，朱古力竟然有蟲子，讓網友直呼：「好市多品質堪憂。」



朱古力一直都是民眾愛吃的食物，可是若朱古力內藏有蟲，你還敢吃下肚嗎？

有網友在Dcard以「好市多恐怖商品」為題表示，日前去台中好市多買了一包朱古力，沒想到居然吃到一堆蟲子，瞬間嚇死（點擊放大瀏覽相關照片）：

原PO表示買了朱古力之後，除了不經意吃到一堆蟲子以外，居然還看到朱古力裡面有一團「白色蟲蛹」，直呼：「瞬間嚇死！」

而網友則紛紛進行科普：「安啦！這跟朱古力製作過程有關，雖然驚悚，有蟲算是正常啦！」網友說，根據美國食藥署FDA規定，每100公克朱古力中，最多能含有60個以內的昆蟲成分，亦即每塊朱古力有8隻蟲都是自然現象，是符合衛生條件的。

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也有人表示，這也可能是可可脂的發酵過程導致，其實朱古力本身就允許包含蟲蟲成分，但如果有這麼完整的「蟲蛹」應該可以拿去退貨。

此外也有人補充，朱古力豆在發酵後要曬乾，通常都是直接擺在外面曬，所以會有很多蟲蟲跑進去，跟著曬乾的朱古力豆一起進工廠，研磨加熱後變成你肚子裡的健康蛋白質。更有網友說：「其實還不止蟲蟲哦！還有老鼠毛毛！」

還是有人說，這包有蟲蛹的朱古力看得簡直全身起雞皮疙瘩，紛紛表示「以後不敢吃朱古力」、「長知識了，但是以後不敢吃了」。也有人無奈表示「看來我可能已經吃了不少蛋白質」。

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