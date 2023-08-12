餐廳以馬桶造型碗裝朱古力雪糕！仲要咁命名惹議捱批：惡心至極

這樣擺盤的冰淇淋，你敢挑戰吃嗎？較早前以色列有餐廳推出新甜品，以馬桶形狀的碗盛載着朱古力味冰淇淋，外形就像排泄物。不過惹人非議的卻是店方將甜品命為「Third House（第三聖殿） ShXt」，第三聖殿對猶太教教徒來說是重要且特別的存在，以此作為招來客人特色，是侮辱了猶太教，惹來不少人批評，「惡心」、「應該要為玩這個『梗』感到羞恥」，有留言更呼籲不要光顧此餐廳，「建議被這篇帖子冒犯到的人，永遠不考慮這家餐廳」。餐廳暫未就風波作出道歉或回應。



以色列有餐廳用馬桶形狀的碗盛載着巧克力味冰淇淋吸引客人，外形如同排泄物，不過卻惹來爭議。（IG＠gordos_restaurant）

位於以色列的餐廳「Gordos」除了賣漢堡、三文治、薯條肉類拼盤之外，甜品也是主打。近日他們推出的甜品亦引來廣泛關注，事關他們將朱古力冰淇淋盛載着在一個馬桶形狀的碗中，讓其外形看上去如同排泄物般。

從餐廳官方社交帳號顯示，服務員上菜時直接端起馬桶，置於顧客餐桌，而它大小也和真馬桶非常相近。馬桶裝着朱古力味冰淇淋，邊緣也調皮抹了一些，營造肚瀉效果，但客人沒有介意，反而熱烈地一人一勺，從馬桶裏「挖呀挖呀挖」挖出雪糕。

餐廳過往都曾設計鬼馬搞笑甜品，如裝在垃圾桶飲品、超級加料冰淇淋，直接放上塑料椅，平衡亦相當不錯，但這款雪糕卻惹來爭議，原來他們將這款甜品命名為「Third House（第三聖殿） ShXt」。外媒指，對猶太教來說第三聖殿非常重要，在以色列首都耶路撒冷修建第三聖殿，是猶太教徙神聖的願望之一。

用此名來命名甜品，難免引來各方不滿，網民都批評餐廳「惡心至極」，「作為老顧客，我感到震驚，可惜這不是能給人留下深刻印象的東西」、「你們應該為玩這個『梗』感到羞恥」、「這道菜叫『價值觀之X』」、「我建議凡是被這篇反猶太主義，並帶有貶低性帖子冒犯到的人，永遠不考慮這家餐廳」；亦指出對佔該國人口超過50％的宗教來說，完全是極不尊重。

目前，Gordos餐廳沒有就事件作出道歉或回應。其實用馬桶裝載食物並不是它首創，亞洲亦曾有餐廳嘗試過類似方式吸引客人，如馬桶主題餐廳，整間店舖都以馬桶作裝潢，務求讓客人一嚐馬桶美食之味。

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（綜合）