日本滑浪女神松田詩野備戰巴黎奧運　首次推出性感寫真集美照曝光

20歲的正妹滑浪選手松田詩野，預定是明年巴黎奧運代表日本出賽的第1人選，青春又陽光的外型在IG上有近11萬人追蹤，她近日公布9月將發行個人第1本寫真集。



松田詩野表示這本寫真集共有96頁，包括在夏威夷和家鄉湘南拍攝的幕後花絮和訓練場景、長篇故事，以及家人和朋友眼中的自己。

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她在社群上寫道：「這本寫真集完全呈現出我真實的一面！希望很多人都能看到，當我收到出版社邀請時，老實說我並沒把握，但在製作過程中，讓我重新找到對滑浪的熱情與想法。」

目前松田住在法屬玻里尼西亞的大溪地，那裡將是巴黎奧運會滑浪比賽的舉辦地。

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在錯過上屆的東奧後，松田這次在趙波村（Teahupoo）的海灘努力訓練備戰，這裡以高達5、6公尺的海浪聞名於世。

生於2002年的松田來自神奈川縣茅崎市，由於從家走到海邊只需5分鐘，加上爸媽也擅長水上運動，小學時她參加滑浪學校便展現出過人天賦，2016年才小二就獲得職業滑浪手的資格。

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