巴黎奧運乒乓球｜58歲高齡出戰巴奧！智利阿婆級選手曾之穎圓夢

2024巴黎奧運智利乒乓球代表隊有一位選手來自中國，她叫曾之穎，58歲的她代表智利國家隊參加巴黎奧運乒乓球比賽。曾之穎曾一度從乒乓球球壇引退，如今，她想成為職業乒乓球手的夢想再度被點燃，這一次，她將實現她畢生的奧運夢想。



曾之穎出生於中國廣東省佛山市，父親是乒乓球教練，她年少時便跟隨母親參加專業乒乓球訓練，曾是中國乒乓球界老牌勁旅八一乒乓球隊的隊員之一。1989年曾之穎受邀到智利北部指導乒乓球球技，很快在當地成家立業，就此定居智利。時間一晃，轉眼間就過了35年，直到2019年才恢復乒乓球訓練。

曾之穎年少時便跟隨母親參加專業乒乓球訓練。（Reuters）

58歲的她代表智利國家隊參加巴黎奧運乒乓球比賽。（Reuters）

58歲的她代表智利國家隊參加巴黎奧運乒乓球比賽。（Reuters）

其實，曾之穎前往智利成家立業後，就已從球壇退休，但疫情期間，她想成為職業乒乓球手的夢想再度被點燃，去年，她加入智利國家隊，在聖地牙哥泛美運動會乒乓球女子單打比賽中首次登場，於團體賽中獲得銅牌，瞬間在智利名聲大噪。如今，她即將在巴黎達到自己的運動生涯巔峰。

曾之穎前往智利成家立業後，就已從球壇退休，但疫情期間，她想成為職業乒乓球手的夢想再度被點燃。（Reuters）

【相關圖輯】巴黎奧運選手村「美食地圖」8賣點 薯條牛油果沒得吃反而好？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

曾之穎在智利奧林匹克訓練中心接受《美聯社》受訪時表示：「我從沒想過能夠參加奧運；從前我只把運動當作娛樂。但透過大量比賽，我獲得了自信心；既然我總是贏，那我也就愈打愈多。」作為智利奧運代表團裡最年長選手的曾之穎說：

獲得奧運參賽資格是個很大很大的夢想，能夠在這個年紀實現這個夢想，是一種巨大的幸福。

曾之穎27日將在巴黎實現奧運參賽夢想。除了會有許多智利球迷在電視機前觀看她的比賽，她在中國的哥哥和高齡92歲的父親也將是她忠實的觀眾。曾之穎說：「當父親知道我有資格參加奧運時，他從椅子上跳起來大叫。你想想，他可是個92歲的人了，」、「他立刻告訴我：『這是你一生的夢想，現在終於可以實現了。去吧，全力以赴！』」

【相關圖輯】巴黎奧運｜開幕式前發起抗議 網民一原因威脅集體在塞納河大小便（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

很多人都錯！菜瓜布「黃色海綿」竟不是用來洗碗 真實用途曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】