巴黎奧運｜打破奧運+世界紀錄　韓國射箭界女將外表甜美清純爆紅

巴黎奧運開幕禮於當地時間26日傍晚在塞納河舉行，但許多賽事已經開跑。女子射箭排名賽就於7月25日舉行完畢，年僅21歲的韓國女子射箭選手林是見，以總分694分刷新奧運紀錄與世界紀錄。



驚人的成績搭配她甜美清純的外表，使她在全球獲得大批粉絲。

韓國女子射箭選手林是見。（IG＠s1hyeon._z）

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綜合《法新社》等外媒報道，奧運女子射箭排名賽25日在巴黎傷兵院（Les Invalides）舉行，韓國選手林是見在滿分720分中奪下694高分，打破韓國女將姜彩瑛2019年寫下的692分世界紀錄，同時刷新韓國女將安山2021年東京奧運創下的大會紀錄680分。她總共射了72支箭、其中48支奪下10分、22支奪下9分。

林是見在去（2023）年舉行的杭州亞運嶄露頭角。（IG＠s1hyeon._z）

林是見在去（2023）年舉行的杭州亞運嶄露頭角。她在射箭女子個人賽、團體賽、混合團體賽奪下3面金牌，成為亞運賽射箭項目中時隔37年誕生的「三冠王」，使她在韓國的人氣水漲船高，被稱為「亞洲最強射手」。

林是見的一雙大眼和烏黑的秀髮，也讓她獲得「小全智賢」的稱號，在全球獲得大批粉絲，IG追蹤者數也持續上升。每當她分享生活照或比賽的照片，總能吸引大批粉絲留言稱讚。

韓國女子射箭選手林是見。（IG＠s1hyeon._z）

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