巴黎奧運｜體壇10大靚仔　加拿大體操男神超養眼　他是運動界甜茶

2024年巴黎奧運除了賽事令人期待，本屆選手也有多位顏值超高，以下盤點10位奧運男神，其中包括加拿大體操男神Felix Dolci、日本體操選手橋本大輝，另外還有韓國游泳選手黃宣優，堪稱獎項收割機。



點圖放大瀏覽10位奧運男神：

+ 5

1. 加拿大體操男神-Felix Dolci（IG@FelixDolci）

Felix Dolci年僅22歲，俊俏外表下，擁有一身結實好身材，笑容更是他的必殺技。Felix Dolci從5歲開始接觸體操，7歲開始比賽，身高166厘米，顏值早已迷倒眾少女。

1. 加拿大體操男神-Felix Dolci（IG@FelixDolci）

2. 韓國游泳選手-黃宣優（IG@Hwang.sunwoo）

黃宣優靦腆外表下有着好身材，年僅21歲的他在游泳界相當有名氣，是各大比賽收割機，更在今年世界遊泳錦標賽男子200米自由泳決賽中，以1分44秒75的成績獲得金牌，成為首位獲得200米自由泳世界冠軍的韓國遊泳選手。

2. 韓國游泳選手-黃宣優（IG@Hwang.sunwoo）

3. 日本體操選手-橋本大輝（IG@Hasshii_807）

22歲的體操王子橋本大輝可愛外表下，卻是一身精壯肌肉，反差萌讓他擁有不少粉絲。他在東京奧運於男子個人全能及單槓項目中奪下雙金，為日本體操界新生代的代表人物，甚至被奧運官網列入100位必定要留意的新星之一。

3. 日本體操選手-橋本大輝（IG@Hasshii_807）

4. 瑞典撐竿跳選手-Armand Duplantis（IG@Mondo_duplantis）

24歲的Armand Duplantis有「撐竿跳天才」之稱，由於外表酷似「甜茶」（Timothée Chalamet），也有運動界甜茶之稱。在今年的世界田聯田徑鑽石聯賽，以6.24m的成績，第八次打破了男子撐竿跳高世界紀錄。

4. 瑞典撐竿跳選手-Armand Duplantis（IG@Mondo_duplantis）

【延伸閱讀】遊覽巴黎奧運選手村「國際區」：專屬美髮化妝區 大超市應有盡有 （點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

5. 法國排球選手-Yacine Louati（IG@Yacinelouayi）

32歲的法國排球運動員Yacine Louati為濃眉電眼法式帥哥，身高198cm在團隊中相當亮眼，在2020年東京奧運代表法國隊征戰，勇奪排球冠軍，為法國排球隊奧運史上第一枚金牌。

5. 法國排球選手-Yacine Louati（IG@Yacinelouayi）

6. 日本排球選手-高橋藍（IG@Ran.volleyball0902）

22歲的日本排球男神高橋藍，有着1/4美國血統，白皙皮膚加上超精緻五官，不但經常登上雜誌封面，更成為保養品代言人，IG粉絲人數更超過了228萬，在日本相當有名氣。

6. 日本排球選手-高橋藍（IG@Ran.volleyball0902）

7. 法國田徑十項全能選手-Mayer Kevin（IG@Mayer.deca）

32歲的Mayer Kevin是法國田徑十項全能選手，同時擁有帥氣臉蛋和壯碩身材，在世界田徑錦標賽二度奪下金牌，更二度取得奧運銀牌，實力超強。

7. 法國田徑十項全能選手-Mayer Kevin（IG@Mayer.deca）

8. 美國游泳選手-Caeleb Dressel（IG@Caelebdressel）

27歲的美國游泳運動員Caeleb Dressel身高191厘米，獲獎不斷的他，被外界譽為「飛魚」（Michael Phelps）的接班人，包括2016年里約奧運2面金牌，2019年又拿下8面世界游泳錦標賽獎牌，實力相當驚人。

8. 美國游泳選手-Caeleb Dressel（IG@Caelebdressel）

9. 英國跳水選手-戴利Tom Daley（IG@Tomdaley）

外表可愛的30歲的英國跳水運動員戴利（Tom Daley），2023年3月他和丈夫迎來第2個兒子，本來沒有打算參加今年巴黎奧運，但因為兒子撒嬌「我想看爸爸在奧運跳水」，決定重返奧運，過去因為在奧運場內「織毛衣」超萌模樣，一夕爆紅。

9. 英國跳水選手-Tom Daley（IG@Tomdaley）

10. 巴西體操選手-Arthur Nory（IG@Arthurnory）

30歲的Arthur Nory有着巴西和日本混血，小時候曾跟隨爸爸練習柔道，在10歲時受巴西體操運動員Daiane dos Santos啟發而改為練習體操，帥氣的外表和陽光的笑容被封為「巴西吳彥祖」，在IG擁有超過130萬追蹤。

10. 巴西體操選手-Arthur Nory（IG@Arthurnory）

延伸閱讀：

巴黎奧運／開幕升旗「五環旗掛反」離譜畫面曝 網諷：法國不意外

【本文獲「TVBS」授權轉載。】