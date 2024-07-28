巴黎奧運柔道｜上屆銀牌得主楊勇緯不敵哈薩克　入敗部復活爭銅牌

巴黎奧運於26日（香港時間27日凌晨）正式開幕，台灣（中華台北）選手在首日迎來的第一個競賽項目為柔道，由上屆東京奧運的銀牌得主楊勇緯打頭陣，首戰對決意大利選手Andea Carlino，在一開始落後的情況下上演逆轉勝，前進8強，緊接著林真豪也順利拿下首勝，進入16強。



楊勇緯16強賽精彩逆轉勝 8強賽不敵哈薩克選手爭取敗部復活

台灣柔道選手楊勇緯出賽柔道男子60公斤級16強賽事，一開始意大利選手率先拿下分數，楊勇緯處於落後狀態，但隨即使出三角固壓制對手，壓制時間僅差1秒就能夠獲勝，不過由於出現犯規動作導致計時停止並且被判指導牌，但仍追回1分，雙方平手進入延長賽。

上屆東京奧運的銀牌得主楊勇緯。（Reuters）

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在延長賽的黃金得分時間中，雙方一開始戰況膠著，皆未得分。之後楊勇緯再度使出招牌三角固，成功壓制對手再拿下半勝，獲得首場比賽的勝利，晉級下一輪賽事。歷時4分多鐘的延長賽時間也讓觀眾們都看得十分緊張，精彩的逆轉讓許多人都非常激動。



不過在後續的8強賽事中，楊勇緯對上曾拿下世錦賽金牌的哈薩克選手Yeldos Smetov，一開始Yeldos Smetov率先取得半勝，楊勇緯處於落後狀態，最後在Yeldos Smetov的防守之下楊勇緯無法進行有效壓制，最終以半勝之差落敗，將進入敗部復活賽爭取銅牌。

上屆東京奧運的銀牌得主楊勇緯。（IG@yangyungwei）

敗部復活賽最後階段落敗 楊勇緯無緣銅牌戰

楊勇緯於香港時間27日22時30分進入柔道男子60公斤級復活賽，對上日本選手NAGAYAMA Ryuju，楊勇緯起先多次嘗試投技取位，不過皆以些微差距失敗，比賽進入最後階段楊勇緯拿到一張黃牌、NAGAYAMA Ryuju拿到兩張黃牌，眼看即將進入延長賽，最終2秒之際，楊勇緯遭對方大外割，無緣晉級銅牌戰。

楊勇緯對上日本選手NAGAYAMA Ryuju。（Reuters）

楊勇緯對上日本選手NAGAYAMA Ryuju。（Reuters）

林真豪漂亮出擊拿下首勝 16強賽落敗

台灣柔道選手林真豪出戰女子48公斤級32強賽，對上哥倫比亞選手Erika Lasso。林真豪在1分11秒內隨即迅速壓制對手，先是使出大內割，接著漂亮地讓Erika Lasso毫無掙脫空間，拿下半勝，並且進行連續壓制獲得一勝，俐落地贏下首戰，前進16強。



在16強賽中，林真豪對上哈薩克選手Abiba Abuzhakynova，不過最後不敵對手，無緣晉級8強，在本屆巴黎奧運中以16強的成績作收。

林真豪對上哥倫比亞選手Erika Lasso。（Reuters）

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