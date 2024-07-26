巴黎奧運｜體壇大嫂團7位人妻女神　陽光又性感　不乏名模設計師

四年一度的奧運即將在香港時間7月27日凌晨1點半揭幕，各國體育好手近日也齊聚巴黎，摩拳擦掌準備爭奪奧運金牌。然而，吸引了鎂光燈的除了這些體育明星外，還有這些選手們被稱為「大嫂團」的妻子們。



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1. 英格蘭德爾（Desire Inglander）

24歲的瑞典飛人杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）被譽為是史上最偉大的撐竿跳運動員之一，他過去曾5度刷新世界紀錄，但勤於訓練的他，個人生活也同樣美滿。這名體育健將自2020年開始，就一直與瑞典名模英格蘭德爾約會。

而與伊斯坦堡和倫敦經紀公司Voce簽訂合約的英格蘭德爾，每每露面時都會穿著PRADA和DIOR的服裝，看起來十分時髦。最近取得傳播學位的英格蘭德爾，剛剛登上了Vogue雜誌，並在網上擁有大量粉絲。

圖為英格蘭德爾Desire Inglander（Instagram@desireinglander）

2. 布琳森（Savannah James）

布琳森作為在NBA樹立無數紀錄的勒邦占士（LeBron James）妻子，可以說是所有籃球運動員妻子中的「女族長」。她與勒邦占士在2013年結婚後，就一直充當丈夫事業上的堅強後盾，2人還共同育有3個孩子。儘管布琳森一直都很低調，但她最近在網上展開了自己的podcast《Everybody's Crazy》，罕見地走到鎂光燈下。

圖為布琳森Savannah James（Instagram@mrs_savannahrj）

3. 費列羅（Maria Emilia Ferrero）

阿根廷有著「小蜘蛛」之稱的球星祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）在十多年前便與費列羅開始交往。儘管2人中間一度分手，但後來重燃愛火，如今的感情十分穩定。報導稱，費列羅過去曾在艾華利斯的家鄉當過體育老師，還是一名曲棍球愛好者。隨著艾華利斯轉而為曼城效力，她也跟隨男友一起來到英國定居。

圖為費列羅Maria Emilia Ferrero（Instagram@emiliafferrero）

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4. 凱蒂（Kitesy Martin Lefort）

38歲的凱蒂是非裔法國擊劍選手拿霍特（Enzo Lefort）的妻子，他們2人共育有一名女兒。儘管丈夫已獲得4次歐洲團體冠軍和2次個人世界冠軍，但才華洋溢的凱蒂也絲毫不遜色。這位設計師創立了Kitesy Martin工作室，在巴黎製作客製化珠寶，過去還曾為Balenciaga、Balmain，以及Lacoste工作。

圖為凱蒂Kitesy Martin Lefort（Instagram@kitesy_martin）

5. 希克頓（Leah Hickton）

希克頓是英國31歲「體操王子」韋洛克（Max Whitlock）的妻子。她過去也曾是體操運動員，12歲時與韋洛克在南埃塞克斯體操俱樂部相識。2017年，希克頓與青梅竹馬的韋洛克結婚後，在2019年迎來女兒Willow。

圖為Leah Hickton（右）（Instagram@maxwhitlock）

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6. 梅根．積素（Meghan Dressel）

梅根是美國7屆金牌泳將積素（Caeleb Dressel）的妻子，她過去也曾是游泳運動員，還曾2次獲得佛羅里達州100公尺蛙泳冠軍。不過，梅根．積素在大二時放棄游泳，專注於學業，現在是一名兒童諮商師，並與積素育有一個兒子。

圖為梅根．積素Meghan Dressel（左）（Instagram@meghandressel）

7. 布麗姬特（Bridget Konttinen）

布麗姬特是美國游泳健將賴恩梅菲（Ryan Murphy）的妻子。她過去曾是金熊隊的賽艇手，並於2016年與梅菲在加州大學相識。布麗姬特現在從事創意內容製作，並曾負責Nike和Allbirds等計劃。

圖為布麗姬特Bridget Konttinen（Instagram@bk_murphy_）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】