冒險樂園掟彩虹爭議│港女呻無砸界被判唔中　網民驚 ：有位剩呀！

「掟彩虹」有否中獎常惹爭議。近日有女網民在網上大呻掟中在圈內，卻被判「砸界」。從樓主上載的照片可見，代幣擲在圈內近黑邊位置，可是仍看到黑邊與代幣之間的圖案顏色，她認為視覺上並無「砸界」，但職員堅持要由上而下去影相後，判定為「唔中」，女網民無奈表示「綠獎啫，唔駛呀嘛」。



帖文引起不少網民熱議，紛紛替樓主不值，「咁樣影無踩黑色邊，由上而下影會有踩黑色邊咁恐怖」、「係咪次次要人報警先得？」。



樓主在網上大呻玩掟彩虹時的不快經歷，並發相讓其他網民評理。（Facebook圖片）

職員稱由上而下攝影判砸界

有女網民早前在Facebook「美國冒險樂園關注組」群組發文及相，大呻不快體驗。她指在上水的冒險樂園分店玩「掟彩虹」，並發相讓其他網民評理，「咁樣都可以話唔中」，從相中可見代幣擲在黑圈內，但比較接受黑邊，但代幣與黑邊之間可見到圖案的底色。樓主指「職員堅持要由上而下去影，影完係責界（砸界）」，讓她空歡喜一場，想不到只是中了細獎也那麼嚴格，無奈表示「綠獎啫，唔駛呀嘛」。

帖文一出，隨即引來不少網民熱議，有人替樓主不值，「下…點睇都有位剩呀」、「呢張唔中非常離譜」、「咁樣影無踩黑色邊，由上而下影會有踩黑色邊咁恐怖」、「係咪次次要人報警先得？」。有網民則教路，當遇到同類爭議時，「你有權叫佢開個電視比你睇」。