江旻憓奧運奪金│李麗珊提石偉雄出局　爆金句萬人激讚：真正世一

【巴黎奧運2024／江旻憓／石偉雄／李麗珊／香港運動員／金牌】不論有否得獎，運動員付出的努力都值得尊重！巴黎奧運正在舉行，「香港女劍神」江旻憓於女子重劍個人賽決賽大逆轉成功奪得金牌，創下香港歷史。



正當江旻憓奪得金牌，全城同賀之際，為香港奪得歷史上首面奧運金牌的「風之后」李麗珊正為「HOY TV」做奧運主持，直播期間提及，無論是奪金的江旻憓，還是無緣進入決賽的「香港體操王子」石偉雄，運動員都要克服傷患困難，「表達自己努力」，認為2人都值得敬重支持。



李麗珊的言論引來網民激讚，「得奬或與奬無緣的運動員，付出的好力是一樣，香港運動員加油」、「珊珊是冠軍運動員的典範」、「大將之風」、「真正香港世一」、「珊珊夠貼地，仲明白運動員心理，好嘢」。



江旻憓於巴黎奧運奪金，全城同賀。（袁志浩攝）

「香港女劍神」江旻憓於女子重劍個人賽決賽，在1:7劣勢下大逆轉，成功在「決一劍」下反勝主場法國劍手瑪露比頓，奪得香港女子重劍首面奧運金牌，創下香港歷史。同一天比賽，「香港體操王子」石偉雄於跳馬資格賽中失手，無緣進入決賽。

江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

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「香港體操王子」石偉雄於跳馬資格賽中失手，無緣進入決賽。

李麗珊：江旻憓、石偉雄同樣克服傷患展現努力

正當全城祝賀江旻憓奪得金牌之際，「風之后」李麗珊在「HOY TV」直播節目中表示，江旻憓與無緣進入決賽的石偉雄同樣值得敬重支持，「石仔同江旻憓都家都係斷咗韌帶，大家都要克服一啲咁嘅困難，到最後可能結果有唔同，但係最終都係要表達自己我喺呢一方面嘅努力，想表現自己，同埋去享受呢個比賽」。

李麗珊於電視直播節目中認為，江旻憓與無緣進入決賽的石偉雄同樣值得敬重支持。（電視節目截圖）

李麗珊支持香港運動員言論引起網民激讚，「珊珊旁述間都係全程支持運動員， 唔會講廢話，對香港運動員好有信心」、「運動員的歷練，教練對運動員的理解，再加上對香港運動的行政策劃。唔係外行人表達到的思想，李麗珊絕對具代表性」、「佢嘅地位係無可取代的」、「真心respect」、「真的，得奬或與奬無緣的運動員，付出的好力是一樣，香港運動員加油」、「香港世一」、「珊珊是冠軍運動員的典範」、「大將之風」、「所有香港運動員都值得尊重，珊珊夠貼地，仲明白運動員心理，好嘢」、「無忘鎂光燈外的選手，始終如一的世一，還是妳，我們的李麗珊」。

李慧詩：無論能否贏獎牌 過程永世難忘

「牛下女車神」李慧詩強調「無論得與失都好，無論你係攞到牌定攞唔到牌，其實，嗰個過程都會令到你永世難忘……嗰樣嘢未必一定係一個鼓舞，但係一定係由心裏面嘅一個原動力」。（電視節目截圖）

另外，同樣是節目主持的「牛下女車神」李慧詩亦感觸良外，「今日真係令到我經歷得太多嘢，由石仔開始到江旻憓，諗返起好多以前回憶」，強調「無論得與失都好，無論你係攞到牌定攞唔到牌，其實，嗰個過程都會令到你永世難忘……嗰樣嘢未必一定係一個鼓舞，但係一定係由心裏面嘅一個原動力」。