30歲女多菜少肉大腸卻持續生瘜肉　醫生曝原因提6招預防瘜肉增生

多菜少肉生活健康，大腸仍不斷長瘜肉？台灣有醫生分享案例，指有名30歲女子生活習慣良好，不煙不酒，身型標準，但每年大腸鏡檢查都會發現長了10至20顆瘜肉，最後驗出因基因變異而罹患「鋸齒狀腺瘤癥候群」。醫生建議少吃油炸物和紅肉，多吃蔬果、多運動，避免肥胖及煙酒，才能預防瘜肉增生。



30歲女病人追蹤大腸鏡4年，每年都會檢查出10至20顆瘜肉。（示意圖／GettyImages）

台灣禾馨民權內科診所葉秉威醫生表示，案例事主為30歲女子，被長期追蹤大腸鏡4年，每年都會檢查出10至20顆瘜肉，雖然瘜肉有越切越小的趨勢，但無法杜絕生長。

該女病人生活習慣健康，多菜少肉，不抽煙喝酒，更不肥胖，但為何會不斷長出瘜肉？葉秉威醫生指，其實女病人罹患「鋸齒狀腺瘤癥候群」，是因基因變異，所以才不斷長出瘜肉。而鋸齒狀腺瘤癥候群的患者將來患大腸癌的比率約百分之25至40，幾乎每3位病患未來即有1位會發展成大腸癌。由於這種瘜肉常會被一層黏液覆蓋，在檢驗時易被誤以為是殘便而被忽視。

少吃油炸物和紅肉，多吃蔬果、多運動，避免體重過胖及吸煙飲酒，有助預防大腸癌。（GettyImages）

葉秉威醫生建議相關病者40歲應開始定期進行大腸鏡篩查，另外，這種息肉用糞便潛血篩檢效果差，較適合的檢驗方法就是定期做大腸鏡，發現瘜肉立即切除，才能預防大腸癌的發生。

6招預防息肉增生



葉秉威補充，「鋸齒狀腺瘤癥候群」患者會長瘜肉屬基因變異所致，一般市民若想預防瘜肉增生，建議少吃油炸物和紅肉，多吃蔬果、多運動，避免體重過胖及吸煙飲酒。