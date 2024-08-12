劏客？港女太子茶餐廳食$60牛腩飯　賬單驚變$88　店員咁解釋惹議

忙中有錯還是故意為之？有港女於網上發文表示，她到太子1間茶餐廳食午餐，看餐牌後叫了1份價值60元的咖喱牛腩飯，詎料看到帳單時，驚見價錢竟變成88元。她百思不得其解，向職員查詢原因，對方解釋「打錯了」，隨後更正。她提醒其他人，點餐後一定要檢查帳單價錢是否正確，「如果我沒有檢查打單的價錢的話，就多付了$28」。



事件引來網民熱議，有人質疑是餐廳「博大霧」，「九成九博懵，菜單打啱冇理由價錢出錯，又唔係人手寫單」，也有人笑言「發達都係靠呢招，1個餐收多$28，假設1日賣到1750個餐，一個月就賺多150萬」。亦有網民相信只是打錯單，「99.99999%是無心之失。電腦下單，收多了不會下她袋」、「下錯單的確偶然會出現。自己看看是應該的」。



有港女於網上發文表示，她到太子1間茶餐廳食午餐，看餐牌後叫了1份價值60元的咖喱牛腩飯，詎料看到帳單時，驚見價錢竟變成88元。（《盲探》劇照）

該港女於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指她7月27日到太子1間茶餐廳食午餐，叫了1份午餐咖喱牛腩飯，價值60元，「我係睇咗餐牌後才落單」，詎料查看賬單發現竟然標價88元，即多了28元，「我的單竟然係$88」。

樓主叫了1份午餐咖喱牛腩飯，價值60元，詎料查看賬單發現竟然標價88元，即多了28元。（示意圖／gettyimages）

樓主大感震驚，詢問職員多出28元原因，對方解釋「打錯了」，隨後更正，樓主則感嘆「如果我沒有看過餐牌，也沒有檢查打單的價錢的話，就多付了$28」。

從樓主上載圖片見到，她叫了「香濃咖喱牛腩飯」，標價88元，下方則有1項填上「手寫單」，減回28元。連同凍奶茶加3元，樓主共需支付63元。

圖片見到，樓主叫了「香濃咖喱牛腩飯」，標價88元，下方則有1項填上「手寫單」，減回28元。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

經歷今次事件，樓主提醒其他人一定要檢查賬單，「留意一下，點餐後一定要檢查一下打單的價錢是否正確」。

帖文引來網民熱議，有人質疑是餐廳「博大霧」，「九成九博懵，菜單打啱冇理由價錢出錯，又唔係人手寫單」、「好多時都係冇睇單、去櫃檯話八達通，嘟咗就奶嘢」、「點解打錯永遠都係打多唔會打少嘅！」。也有人笑言「發達都係靠呢招，1個餐收多$28，假設1日賣到1750個餐，一個月就賺多150萬」、「會唔會係因為『香濃』所以要加$20，如果叫咖哩牛腩飯就$68」。

亦有網民相信只是打錯單，「99.99999%是無心之失。電腦下單，收多了不會下她袋」、「下錯單的確偶然會出現。自己看看是應該的」、「打錯單好出奇？」、「我估唔係特登，應該係按咗原價飯，唔係揀午餐」。另有網民認為樓主提醒是好事，「你出呢個post係好嘅，有可能係無心之失，但係有好多蠱惑友係博大霧搵着數」。