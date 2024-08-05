巴黎奧運｜加拿大沙排隊服「露半邊」不對稱設計網民憂隨時走光

巴黎奧運沙灘排球項目昨天（4日）進行敗部復活賽，加拿大以2比0擊敗捷克，但最引起粉絲們注意的是場上加拿大女隊員們的泳裝，她們的上衣是不對稱設計的單肩背心，配上黑色緊身褲，且球員的裸露部位還左右對稱，讓一些網友質疑不會走光嗎？但也有人讚許設計很可愛。



加拿大沙排隊球衣設計獨特。（Reuters）

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不少網友看到加拿大隊的球衣，紛紛回應表示：

「加拿大的上衣設計很可愛」

「加拿大隊服確實很特別，但露單側肩膀打球，會不會很難保持平衡？」



近年來，女運動員可選擇的球衣款式越來越多，尤其4年一度的奧運更是最佳曝光機會，本屆巴黎奧運沙灘排球員不僅可穿短褲，緊身褲也OK，尤其沙排比賽因為身上皮膚多暴露在外，更有助球員防曬。

埃及與西班牙沙排球衣對比明顯。（Reuters）

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另外，在1日進行的沙灘女子排球A組西班牙與埃及之戰中，雙方服裝的「風格」更是對比差異極大，只見埃及隊員全身包緊緊只露出臉與手，反觀西班牙選手穿著兩截式泳裝球衣相當「火辣」，凸顯了兩國文化的不同。

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