連鎖西餐廳推出75折優惠　食客埋單驚見得85折　網民支持追數

不少商舖會推出優惠，希望吸引更多人來消費。有網民表示，日前光顧連鎖西餐廳，明明會員可以享有75折優惠，他們叫了原價466元食物，經75折優惠和加一服務費後，即使加一服務費沒有折扣，理應全單不會超過400元，但最終要支付442.2元，網民苦笑表示，「計出嚟點解喺得85折？食完飯都喺自己計下張單條總數，做個精明消費者」。



其他網民計計數，「寫就寫25% off，但實際只係大約得15% off」、「古惑的收銀機」。



收據顯示海鮮意粉和烤豬肋骨原價分別178元和288元，雖然寫明是75折，但事後扣除26.9元和43.5元，服務費即是178元和288元相加後的1成，合共442.2元，換言之，加一服務費沒有折扣，海鮮意粉和烤豬肋骨收費大約85折優惠。（facebook群組「荃灣人」圖片）

樓主在facebook群組「荃灣人」上載收據，顯示他於本月4日晚上8時許用餐，肉眼扒免費，海鮮意粉和烤豬肋骨原價分別178元和288元，雖然寫明是75折，但事後只扣除26.9元和43.5元，服務費即是178元和288元相加後的1成，合共442.2元，換言之，加一服務費沒有折扣，海鮮意粉和烤豬肋骨收費大約85折優惠。

樓主表示，自己是尊尚會員，根據目前優惠，理應享有75折優惠，「張單寫就有，計出嚟點解喺得85折？」，即使當時已向職員了解，但對方只稱已經提供75折，樓主「叫佢自已計一計先，（對方）無唔好意思計錯數亦無道歉」。

樓主苦笑表示，「食完飯都喺自己計下張單條總數，做個精明消費者」。（《行運一條龍》電影截圖）

帖文引來多名網民留言，「呢啲一定要講出嚟大家知，因為平時真係冇計！可能觸犯《商品說明條例》」、「出古惑」、「真係有問題」。

根據該間連鎖西餐廳社交帳號，由7月2日至至9月15日，尊尚會員獨家全日85折優惠，晚上8時半入座即享75折。

（facebook群組「荃灣人」）