香葉肉碎飯無香葉！店員1句回應激嬲食客　咁收加一服務費更衰

雞尾包沒有雞尾很正常，但香葉肉碎飯沒香葉實在難以接受！有港男早前在大圍1間泰菜食店點了香葉肉碎飯，可是到來只見肉碎，不見香葉，於是向女店員投訴，對方只拋下1句「香葉無貨」便行開，而最令港男覺得離譜的是，餐廳指明午餐免加一，後來又收取他加一服務費，店員解釋是因打折便要加一，港男氣得在網上公審店家，「完全求X其，我哋唔會再去呢間，大家小心！」。



帖文一出引來網民議論紛紛，「無香葉仲點叫香葉肉碎」、「無香葉可以同客講，睇下人哋o唔ok，而家強迫人接受」，亦有人「9折再+1，絕！」。



樓主叫了香葉肉碎飯，可是到來只見肉碎、煎蛋及白飯，卻不見肉碎內有香葉。（Facebook圖片）

有港男早前在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發文及相片，題為「超級黑店！大家小心！！」，指在大圍1間泰菜食店，在店門口貼上告示寫有「逢星期一至五，午餐免收加一服務費」。

樓主於是點了香葉肉碎飯，可是到來只見肉碎、煎蛋及白飯，卻不見肉碎內有香葉，於是向女店員投訴，對方只拋下1句「香葉無貨」便行開。而最令港男覺得離譜的是，食店指明午餐免加一，後來他在賬單上發現，食店給予他九折後再收取他加一服務費，樓主覺得奇怪問店員「午餐唔係免加一咩？」，店員解釋是因打折便要加一，港男氣得在網上公審店家，「完全求X其，我哋唔會再去呢間，大家小心！」。

店員解釋是因打折便要加一，港男氣得在網上公審店家，「完全求X其，我哋唔會再去呢間，大家小心！」。（Facebook圖片）

帖文引來網民議論紛紛，「無香葉仲點叫香葉肉碎……」、「無香葉可以同客講，睇下人哋o唔ok，而家強迫人接受」、「無香葉應該停售，要咖啡冇貨係咪畀杯奶我，然後收咖啡錢？」。

店家於九折後要收加一服務費，折扣金額為27.2元，加一服務費為24.48元，經抹零扣減後，只相差2元。大批網民鬧爆店家做法，「打折要加一，有創意」、「9折再+1，絕！」、「可能由頭到尾無畀折，你條氣仲順啲」、「咁既服務態度，唔怪得啲人去泰國食啦」、「咁樣好難幫襯喎」。不過有人估計可能是系統的錯，「會唔會係，本身電腦落單程式set左加一，無得改，為左午市免加一，打返個9折？」。