中元節2024｜台IKEA陰司紙蛋糕應節　仲有間鋪出金紙吐司獲讚可愛

中元節將至，家家戶戶都忙著準備普渡用品。已經厭煩千篇一律的祭品組合、繁瑣的前置作業了嗎？



許多業者看準這波「鬼月商機」，加入普渡戰場推出應景美食，台灣IKEA瑞典餐廳限時限量的「金紙蛋糕」和新竹知名麵包店水豚麥胖的「金紙千層吐司」迅速攻佔社群網路，成為話題中心，兩種金紙造型的美食各有特色，逼真又有創意的外型讓人忍不住想多看幾眼！

台灣IKEA「金紙蛋糕」。（台灣IKEA官網圖片）

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「金紙蛋糕」超有梗 網搞笑回應：多吃蛋糕算是替自己存錢嗎？

今年中元節來點特別的！知名傢俱品牌IKEA旗下瑞典餐廳將在台灣獨家販售中元限定美食「金紙蛋糕」，切得整齊的正方形蛋糕、層層堆疊的暗黃色千層，最上方印有紅框，細節還原十分到位，就像真正的金紙一樣逼真。享用的過程中還可以體驗金紙層層撕開的樂趣，這樣好吃又好玩的蛋糕，不禁讓人好奇吃起來究竟是什麼滋味？

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IKEA推出金紙蛋糕的消息一出，網友紛紛表示驚喜，還幽默表示：

「我如果吃了的話我算不算是一種環保金爐」

「我吃了我是鬼嗎？」

「點十盤留著下地獄的時候邊吃邊花」

「這是什麼中式萬聖節限定料理嗎」

「多吃一點可以算存錢嗎」

「一片一片吃更好吃」

「中式限定」

「這是我幫祖先吃的概念嗎？」

「超有梗」

「想買，應該會被搶光」



還有人持環保角度，探討金紙蛋糕的可行性：

「拜託取代金紙，貢品放這種，環保又省錢」

「我過世後用這個可以嗎？吃掉還環保，而且孩子很愛吃」。



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台灣IKEA瑞典餐廳 金紙蛋糕

販售日期：2024年8月10日-售完為止（實際販售以各店為準）

地點：全台IKEA分店

售價：新台幣85元



最環保的金紙在這！卡皮巴拉金紙超特別

位於新竹的在地烘焙品牌水豚麥胖，今年農曆7月也推出超應景、環保的實用供品「金紙千層吐司」，用可愛水豚圖案取代傳統紅框，外型不僅神似正牌冥紙還多了一絲萌感，結束中元普渡後還能將「金紙」帶回家細細品嚐、療癒身心，這麼可愛又好吃的金紙想不買回家品嚐真的好難！

水豚金紙千層吐司一上市，網友留言表示：

「非常有特色」

「金紙造型也太酷炫了」

「千層吐司太酷了」

「好可愛的吐司」

「好特別」

「這個很可以，每個月初二十六幫我送」

「厲害了這個」

「這個很有才喔」。



水豚麥胖總店「金紙千層吐司」（FB@水豚麥胖總店）

水豚麥胖總店 金紙千層吐司

販售日期：2024年8月6日-售完為止（實際販售以店家為準）

地點：新竹縣竹北市光明一路160號

訂購方式：前一天於粉絲團預定，每天下午三點後出爐

售價：新台幣139元



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