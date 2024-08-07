鬼月盂蘭節｜農曆七月不宜結婚？命理師這樣說　婚宴打扮也要注意

【盂蘭節】這個月是農曆七月「民俗月」俗稱鬼月，按照華人習俗不建議在此月份辦理婚禮、登記結婚，恐召來不好運勢。



命理師楊登嵙說，如果有理由，必需堅持在農曆七月辦婚宴的話，可用一個方式化解，就是辦婚宴時，不穿婚紗，變成一般宴客的形式。

但若是登記的話，仍需等待鬼月結束後，挑個好日子，有利未來的運勢。

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命理師楊登嵙說，按照習俗，所謂鬼月不適合結婚是因為有些好兄弟，在沒結婚就去世，在鬼月結婚「觸景傷情」，容易招來好兄弟的忌妒。

而不適合結婚的意思是不宜辦理結婚迎娶儀式、結婚登記不要在鬼月進行。

若還是想在鬼月結婚，可以怎麼做會比較好？

楊登嵙說，婚宴會館有舉辦「婚宴體驗」活動，在室內體驗試穿婚紗、拍照、講解禮俗儀式等等，則沒有關係。

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楊登嵙指出，如果堅持要在鬼月辦婚宴，務必「不可穿婚紗」，很多禮服比婚紗漂亮，把婚宴變成一般的請客，這就不會犯到禁忌。

需注意禮服不可全黑，在農曆七月容易招陰，招來好兄弟；全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類。

另外，全紅的衣服也要注意，全紅會讓好兄弟想到血；奇裝異服也不可，容易讓好兄弟把你當同類，這樣就容易撞邪。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】