七夕撞正「60年最兇鬼月」冇有怕！4大生肖運勢極強　兩招吸桃花

【七夕／農曆七月／鬼節鬼月／黑兔年】今年因適逢60年一遇的「黑兔年」，因此農曆7月鬼月恐比往年來得更兇。不過，台灣民俗專家廖大乙就透露，在這「最兇黑兔年」的影響下，其實仍有「龍、虎、牛、馬」4個生肖之人能夠安然度過，尤其在8月22日的七夕情人節前後，將迎接「好兄弟也擋不住」的超強運勢，屆時有望在情場上遇見正緣，也可能碰見重要的貴人。



根據《鏡週刊》報導，今年農曆7月因強碰黑兔年，故被許多專家稱為「最兇鬼月」。不過，廖大乙卻點名4生肖不但不會受到影響，反而還有機會迎來強運。廖大乙解釋，「龍」代表了帝王之相、「虎」意味著猛虎下山、伴隨閻羅王的陰間使者「牛」頭「馬」面，都是能夠讓好兄弟畏懼、躲避的生肖。

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廖大乙表示，即使今年適逢黑兔年，但上述4個生肖的運勢絲毫不會受到影響。情場方面，若本身是單身者的話，不妨趁著七夕情人節前後祈求姻緣，說不定就能遇見命中注定的另一半；職場方面，若是從事業務性質的工作，也有超強貴人運，有望在他人相助下發光發熱。

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廖大乙建議，若心中有信仰，且想要強化本身的桃花運，可以準備一些糖果、瓜子，誠心誠意地向月老祈求能夠開花結果的正緣，並把求得的姻緣線與緣粉，放在床頭49天，但如果期滿仍未見到成果，則應該把其丟掉，重新再向月老求一次。

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廖大乙補充，若是無神論者，但也同樣想要增強桃花運的話，則可在日出至日落的期間，帶著糖果與瓜子、7吋長的紅線，尋找一個能夠清楚看到天空的靜謐之處，並雙手合十向天空許願，結束後再把這條紅線，放在床頭或隨身攜帶，或許就有望遇見正緣。

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