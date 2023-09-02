「60年最兇鬼月」道士破解6大鬼片迷思　指林正英絕招影響所有人

今（2023）年農曆8月15日鬼門開，被專家視為60年最兇的鬼月，許多民眾怕得做事加倍警慎，人心惶惶深怕觸碰恐怖禁忌。而為應景鬼月來臨，「GQ Taiwan」也邀請到從業20年的台灣「千夜道長」于治詮，透過電影裡為解析東方的民俗禁忌，其中，他不光破除電影慣用「桃木劍」及「金錢劍」驅魔的迷思，還大讚已故男星林正英「獨門絕活」影響了所有人。



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道長于治詮曾擔任台灣電影《民雄鬼屋》、《頭七》等鬼片的指導，此次接受「GQ Taiwan」專訪，他首先點出《紅衣小女孩2》乩童請神明上身的片段，一開始就大讚演員表現貼近現實，他表示，在神靈降入人體過程中，通常都會有嘔吐、抽搐等現象，也會依據請示的神明，展現一些類似擬態的變化。此外，他也說影片中，法師本人若被鬼附身，在民俗定義上來說，就類似於「我輸了」，不過現實幾乎不會發生；至於被附身後的狀態，于治詮說大部分都是呈現呆滯、靜止不動的反應，也碰過眼睛變黑變紅的情況。

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接著講到由已故男星林正英主演的經典電影《殭屍先生》，于治詮表示影片中，拿雞血驅魔的做法，如今改成對公雞和鴨筆作勢斬頭比劃一下，然後將雞冠劃破或咬破，以及鴨子的喙摳破，再將血沾在墨汁或毛筆上，他補充，公雞啼叫被視為「破暗」，擁有辨別陰陽的功能。值得注意的是，片中林正英將雞血灑在墨斗上的獨門絕活，讓于治詮也不禁讚嘆「英叔的這個影響，真的影響所有的人」，他表示，大家基本上是灑在魯班尺，或是更方便畫線的器具上。

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關於冥婚，于治詮以《京城81號》解釋已逝的一方通常是用紙人或牌位代替，電影中用雞很罕見。至於《粽邪3》裡面送粽子的傳統，源自彰化鹿港一帶的民俗，儀式是在有人吊死而怨氣聚集下，需得挨家挨護貼符咒、送粽子，一路到海邊，讓大海將怨氣吞噬；不過他坦言，現在大家不希望太張揚，所以已改由廟方或主辦方指定送到哪戶人家，另外上吊的地方也要切掉，包起來送去海邊燒掉。

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然而，去年轟動全台的恐怖片《咒》則被于治詮吐槽，強調許多鬼片出現的「金錢劍」、「桃木劍」單純是迷思，並不會拿來用；而片中廟公咬樹葉替主角群作保，也可用檳榔代替，作法俗稱「咬青」，意旨咬完後髒東西也一併清掉，若是一群人咬就代表替別人分擔不舒服，不過于治詮則嚴肅強調，「不要隨便當人家保人，真的會死得很慘」。

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對於電影愛用的邪教題材，于治詮透過《民雄鬼屋》澄清，邪教最大的定義並非「拜的對象」，而是違反善良風俗、倫理道德、社會秩序等問題，還會使人突發不正常的情緒，他進一步說到，「其實正式的邪教，很多時候會用一些奇怪的藥物，甚至一些正常藥物但他是不當的使用，很多邪教他所拜的東西或使用的東西，跟正常我們一般佛教道教，使用的東西是一模一樣，只是某種使用方法可能不同」。

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