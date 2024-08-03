鬼節｜農曆七月鬼月鬼門關大開！ 命理家分析最容易撞鬼星座Top 5

8月4日就是農曆七月初一，也是相傳鬼月的開始。不少人認為有某些生肖例如鼠和蛇都較容易招靈，但有台灣的命理家分析，原來有些星座也容易見到阿飄！



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精通命理星相的台灣清水孟國際塔羅小孟老師，不時在FB分享對命理等看法，日前他就發文列出最容易感應到靈體的５大星座排名，若你是其中一個，這個月出夜街就要格外小心了。

第五名—雙魚座

小孟老師指雙魚座的人第六感很強，感應能力也超越一般人，平時喜歡湊熱鬧四圍去，農曆7月遇靈異事件的機率頗高，而且雙魚男女都很敏感，稍有風吹草動就會緊張，常常自己嚇自己。小孟老師建議，雙魚座的朋友農曆7月時少做冒險的事，若遇到事情不舒心，可用粗鹽洗身體，有助淨化身心效果。

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第四名 —摩羯座／山羊座

小孟老師說，山羊座的朋友天生就是靈性強體質，容易接收到「好兄弟」的頻率，鬼月跟好兄弟「連線」的機會高，建議他們沒事半夜就不要四圍去，而且出入公共場所時，應選擇人多且人氣旺盛地方，最好不要去人煙稀少的地方，而且平時應該多運動和早睡早起養足精神，身體的磁場變好，自然就能降低連線靈異事的機率。

第三名—射手座／人馬座

人馬座的朋友愛自由冒險，喜歡去別國旅行。不過，小孟老師說通常他們不太在乎鬼神禁忌，不懂得保護自己，有時撞到靈異之事幾乎都毫無自覺，等有感覺時「通常都被卡很久了」。老師建議人馬座外出時，可準備艾草淨化磁場，出外旅行要選評價好的酒店，別貪小便宜去不知名民宿，才能躲過「好兄弟」來訪。

《七月返歸》劇照

第二名—水瓶座

水瓶座有強烈好奇心，常做出脫軌行爲，但也因愛玩的個性，使他們容易得罪鬼神也不自知。小孟老師建議，水瓶座的朋友要保一顆「敬畏的心」和收斂一下愛玩的個性，才能避免「被騷擾」。

第一名—天蠍座

天蠍座的感應力超強，又容易疑神疑鬼，只要有風吹過，再加上本身磁場容易與靈體連結，農曆7月撞鬼機率最高，小孟老師建議深夜時最好別在外遊蕩，也不要出入危險場所，尤其溪邊或山林，得閒就去廟拜拜以保平安。

《借眼》劇照

資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟