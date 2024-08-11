鬼節2024｜7部必睇驚悚韓劇推薦：塔羅牌、無路可逃、照明商店…

8月4日鬼門開，傳說中在農曆七月這段時間鬼門大開，鬼魂們會來人間遊走。因此，許多人會格外小心，避免觸犯禁忌。炎炎夏日，還有什麼比在家吹冷氣看電視更舒適的呢？



為此，小編特意整理了7部2024年必看的驚悚韓劇推薦，讓你在鬼月中有更多選擇。其中包括高口碑的《聯結》以及許光漢首部韓劇《無路可逃：輪盤賭》。趕緊來挑選你的鬼月片單吧！

【圖輯】點圖放大看「7部必睇驚悚韓劇推薦」懶人包👇👇👇

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2024必看驚悚韓國影劇1.《聯結》

《聯結》講述一位高中好友去世後留下50億保險金，引發友情變質的故事。池晟飾演的刑警張在京，性格沉穩縝密，卻因被強迫染毒而陷入困境。他與田美都飾演的記者吳允珍聯手，揭開新型毒品的來源和50億保險金背後的真相。該劇融合了犯罪偵查與驚悚元素，劇情複雜、反派眾多，池晟與田美都的精彩演技得到了高度評價。最終回收視率達14.2%，被譽為2024年最優質的懸疑劇，深受推理劇迷喜愛。

2024必看驚悚韓國影劇2.《薩滿：鬼神傳》

《薩滿：鬼神傳》是由TVING製作的驚悚紀錄片，歷時兩年，深入探訪韓國民間巫師、驅魔師及薩滿教研究專家，揭秘朝鮮巫教的神秘面紗。影片以紀錄片形式，真實記錄了七名親歷鬼神現象的受訪者的故事，展示了超自然力量在現代韓國文化中的影響。此作不僅呈現了震撼的神祕畫面，也讓觀眾深入了解薩滿教的真實面貌。該片以其真實性和神秘感，收穫了高度評價，是驚悚題材愛好者不可錯過的佳作。

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2024必看驚悚韓國影劇3.《塔羅牌》

《塔羅牌》是一部即將上映的驚悚電影，由曺汝貞、高圭必和金珍映（DEX）主演，講述單親媽媽、外送員和普通男子因塔羅牌的詛咒而陷入恐怖境地的故事。電影通過三條獨立的故事線，展示塔羅牌不同解讀所帶來的不同命運，劇情扣人心弦。DEX首次挑戰影視作品，表現引人注目。該片已入選康城影展短片競賽單元，評價頗高，被譽為今夏不容錯過的驚悚電影，觀眾對其獨特的劇情設計和演員表現讚譽有加。

2024必看驚悚韓國影劇4.《亡命劫機》

《亡命劫機》改編自1971年大韓航空F-27劫機未遂事件，由河正宇、呂珍九、成東鎰和蔡秀彬主演。影片講述副機長泰仁與乘客聯手對抗恐怖炸彈客龍大的驚險過程，揭示了當時社會的動盪與炸彈客的心路歷程。呂珍九戲路大突破，演繹反派龍大，展現深刻的角色層次。電影的緊張節奏和高超演技獲得觀眾好評，但也有觀點認為劫機情節過於戲劇化。無論如何，這部影片在2024年上映後迅速成為熱門話題。

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2024必看驚悚韓國影劇5.《寄生獸：灰色部隊》

《寄生獸：灰色部隊》改編自日本同名漫畫，故事設定在韓國，由全少妮、具教煥和李貞賢主演。劇情圍繞人類被神秘寄生獸攻擊並變異展開，描繪了一場血腥的生死對抗。該劇融合了震撼的搏鬥場面和科幻元素，帶來獨特的視覺體驗。自首播後僅3天便成為Netflix全球最受歡迎的非英語影集，首周觀看量達630萬，並在次周達到980萬。結尾菅田將暉的驚喜登場更引發熱烈討論，為後續劇情埋下伏筆，獲得觀眾高度評價。

2024必看驚悚韓國影劇6.《無路可逃：輪盤賭》

《無路可逃：輪盤賭》由許光漢、趙震雄、劉宰明等人主演，講述重刑犯金國浩出獄後被懸賞追殺的故事。劇中，許光漢首次挑戰反派角色，化身為混血殺手Gon，與眾多實力派演員共同演繹一場驚心動魄的追逐戰。該劇集結名品演員，劇情暗黑血腥，備受期待。許光漢的韓劇首秀引發韓網熱議，觀眾對他的演技充滿期待。《無路可逃》已經於2024年7月31日在Disney+獨家播出，未播先紅，評價熱烈。

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2024必看驚悚韓國影劇7.《照明商店》

《照明商店》是Disney+與編劇姜草合作的新作，改編自同名網路漫畫，講述一群陌生人在一家神秘的燈具店中尋求內心和解。由朱智勛、朴寶英、裴晟佑和李姃垠等主演，該劇融合了生命、死亡和人性交織的驚悚懸疑元素。劇情圍繞店主鄭元榮及其顧客們的生死故事展開，探討愛情、親情和友情。預計2024年下半年在Disney+獨家播出，姜草獨特的敘事風格和深刻的人物刻畫使該劇備受期待，雖然目前上公布開播日期，但仍憑藉著驚悚與感人的劇情，吸引了大量粉絲的關注。

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