鬼節2024｜鬼月原來係「吉祥月」？農曆七月一招趨吉避凶添福報

俗稱鬼月的農曆七月，是華人文化中一個充滿神秘與敬畏的月份。在大家的既定印象裡，鬼月被視為諸事不宜的月份，應避免在此時購屋、結婚、開刀、玩水等活動，以免招致厄運上身，種種忌諱，皆與道教的鬼門開思想有關。



然而，風水大師簡少年曾分享，這個時節裡，從佛教角度來看，七月反而是個吉祥月，又名盂蘭盆節，在過去便有供僧的特殊儀式，每年農曆七月十五日，所有佛教徒會舉行隆重的「盂蘭盆法會」，準備豐盛的齋品和物資以供養佛法僧，並希望通過這些祈福，令現世者增福延壽、往生者超生淨土。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 8

供僧的意義

根據傳統習俗，鬼月的第十五天即為中元節，為了驅逐邪祟、祈求平安，很多家庭會選擇在這個時期供僧，以期達到趨吉避凶的效果。所謂的供僧，是指信徒提供飲食、衣服、臥具、醫藥以供養高僧大德，讓他們在物資豐足且生活毫無後顧之憂的情況下，得以持續弘揚佛法。



簡少年表示，供僧被視為一種積德行善的行為，此時進行「供僧」，能夠增強自身的福報，提升個人和家庭的運勢，在鬼月時尤為受到重視。簡少年也直言供僧意義極大，並鼓勵大家抓準鬼月時機來進行供僧以祈求安康。

【相關圖輯】解夢｜鬼節鬼月發這10種夢原來係吉兆 夢見女鬼索命隨時發大財！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 5

供僧的具體做法

在鬼月期間，進行供僧的做法有多種，具體可以根據家庭的需求和信仰進行調整。以下是一些常見的做法：

1. 選擇時機：供僧的時機可以根據佛教的吉日或家庭的具體情況來選擇。許多家庭會選擇在七月的中元節這一天，到寺院捐獻道糧，以求效果最佳。

2.供僧時長與對象：供僧並非只供養一天，而是一年，甚至是長期供養；對象也非只供養一人，而是要供養整個僧團。

3. 捐款：除了物質上的供養，家庭也可以向寺廟捐款，支持僧侶的修行和寺廟的建設，這是一種長期的善行，也是供僧的一部分。

【相關圖輯】按圖了解「農曆七月有哪些禁地不宜前往」👇👇👇

+ 9

鬼月供僧的習俗融合了宗教信仰與民間智慧，它不僅是驅邪避災的一種方式，也是表達敬仰與善行的重要手段。通過供僧的儀式，大家不僅能夠祈求自身和家人的平安，還能以實際行動來積累福報、增強家庭的凝聚力。



面對鬼月的神秘和不可預測，供僧作為一種傳統習俗，無疑在延續和弘揚文化的同時，也為現代人的生活增添了一份靜謐與安寧。

【相關圖輯】按圖了解「農曆七月宜少吃哪種食物避撞鬼」👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

農曆七月「宜看房買屋」？買氣不減反增！數據揭房市趨勢

半夜吹口哨、洗曬衣服通通都不行！10大鬼月禁忌行為一次看

農曆7月真的不能看房搬家嗎？請見專家解套訣竅

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】