食餐包要加錢？花園餐廳套餐餐包變這食物　網民：飲湯嘅靈魂冇咗

餐廳更改餐牌以配合經營是常事，然而變更卻並非一定獲支持。港式扒房花園餐廳過往會隨套餐的紅白餐湯附上餐包及牛油，但近日卻出現餐牌調整，由餐包配牛油改為1包梳打餅。有網民直言難接受，「飲湯嘅靈魂冇咗」、「個餐包去X咗邊呀？」，但亦有網民覺得並無不可，「餅乾方便攞走」、「梳打餅有口感」。



有網民指日前到花園餐廳用餐，發現過往跟餐餐包已改為梳打餅1包。（「西環變幻時」FB圖片）

有網民在Facebook群組「西環變幻時」發帖，指日前於開設數十年的港式扒房花園餐廳用餐，竟發現過往跟餐的餐包已改為梳打餅1包，於是吃驚表示「咩料」。從照片可見，餐廳隨羅宋湯所附上的是1包嘉頓梳打餅。

帖文引起網民熱議，有網民坦言難以接受餐廳改為附贈梳打餅，「飲湯嘅靈魂冇咗」、「個餐包去X咗邊呀？」、「個包好貴呀？趕客」、「以前西湯周打魚湯係放餅，但是羅宋湯未試過會放餅，真是大開眼界」；亦有網民笑言配梳打餅的感覺似是「捐完血」、「捐血餐」。不過，也有網民覺得餐湯配餅乾可以接受，「仲好，餅乾方便攞走」、「梳打餅好食啵，仲有口感」、「呢隻係最古老傳統嘅食法，以前嘅港式豉油西餐係咁樣，舊式嘅周打湯都係畀餅乾」

另外，有網民就指早前到餐廳用餐時就發現餐廳已經「改咗玩法」，餐包需另外收費，「餐包要加3蚊」、「之前喺其他group（群組）見到餐牌寫鐵板餐先有餐包，啲套餐、午餐、晚餐嗰啲要加$3先有」、「搵到答案，午餐只有鐵板餐出餐包，其他午餐就只有餅」。

（Facebook）