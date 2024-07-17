2人食Omakase埋單$4268│食客驚見4cm寄生蟲　店方事後道歉提1要求

鮟鱇魚肝是日本高級食材，但因容易有寄生蟲，需要小心處理。有食客在網上發文，指日前光顧中環1間人均消費1,600元的Omakase名店，吃其中一道鮟鱇魚肝時，吃了小口見到有條3至4厘米長的疑似寄生蟲「黐住我對筷子」，食客三度禮貌詢問店員，對方未正面解釋，說仍等待廚房回應。樓主一行2人最終用餐金額為4,268元，到結帳時才被告知廚房回覆是「今天很忙」。網民看照片大呼恐怖，「鮟鱇魚肝的確係有好多寄生蟲，但一般都會處理好」，認為事主應報食環。



樓主其後更新帖文，指餐廳已經道歉，承諾會再培訓好員工，願退回費用「希望我delete post 給他們改過的機會」。樓主表明因享用過食品，故拒絕退款，亦沒打算刪文，只希望提醒飲食業界，「好好珍惜仍然願意留喺香港消費嘅客人，唔好當我哋係傻豬豬咁樣呃」。



樓主吃鮟鱇魚肝時，發現疑似寄生蟲，三度禮貌詢問店員，對方未正面解釋。（fb群組「香港 Omakase おまかせ 關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港 Omakase おまかせ 關注組」發文，分享7月12日光顧中環1間日本餐廳，形容是「非常差的用餐體驗」。據其上傳的照片，拍到碟上有1條白色疑似寄生蟲，「沒辦法想像在食物中出現一條3-4cm長的蟲」。

食客：最初條蟲蟲，係黐住我對筷子

她指該道為汁煮鮟鱇魚肝，「我估應該唔係全熟，因為比平時喺其他地方食開嘅淋好多」，她吃了一小口發現有異，「最初條蟲蟲，係黐住我對筷子，我仲以為佢係蘿蔔絲」。一問店員，對方即收碟說要問廚房，故未能「研究條蟲是生是死」。

樓主禮貌追問，店員未正面解釋，說仍在等廚房回覆，「最後一次直情無反應走咗去」，「我們結帳後廚房回覆，他們的答案是『今天很忙』，她不滿指「食鮟鱇魚肝，有寄生蟲出現是很正常的事情？！」。她指自己很怕蟲，如店員如實相告，「我都可以接受，但他們收咗我碟食物就走咗去，然後不了了之」。樓主認為餐廳的解釋令人驚訝，該餐每位費用高達1,600港元，訂位時還要先付一半訂金，「相信沒有人希望吃飯吃到寄生蟲，他們的食物安全概念很有問題」、「而家食咩都碌大隻眼」。

樓主指該餐光費人均要1600元，而帳單見到2人用餐費是4,268元，樓主指「相信沒有人希望吃飯吃到寄生蟲」。（fb群組「香港 Omakase おまかせ 關注組」圖片）

網民看照片後大吃一驚，「好恐怖喎」，批評餐廳處理手法有問題，「其實正面啲處理好困難咩？依家啲餐廳公關做得咁差點做生意」，開玩笑指證明食材新鮮，「我媽卡些果然新鮮，咁嘅錯誤都犯 大忌」。

鮟鱇魚肝多寄生蟲

不少網民解釋，鮟鱇魚肝的確多寄生蟲，但一般會處理好才上菜，「鮟鱇係唯一可以刺身嘅魚肝，不過明知多蟲，日本都無乜人生食啦」、「咁處理手法有問題呀，最起碼show畀你睇條蟲死翹翹，解釋其實所有海底魚都由機會有蟲，一係就急凍幾日殺，一係就高溫殺」，當時最做法是報食環，「我一定唔會畀佢攞走碟食物」。

店方道歉願退回餐費請求刪帖

樓主在本月13日更新帖文，指餐廳方面已透過WhatsApp道歉，承諾會再培訓好員工，為展示誠意願退回晚餐費用，「希望我delete post 給他們改過的機會。唔知大家點睇呢？」。她認為當晚沒有即時報食環，餐廳已經有一餐晚飯的時間去回覆，已給很大機會，「原本開開心心期待嘅晚餐，結果係不愉快失望而回，相信係金錢永遠都冇辦法可以補償」。

樓主又指該晚始終有吃過其他菜式，故拒接受退款安排，亦不會刪除帖文，「我始終有食過其他食物，作為客人我付款是應份嘅，我並唔係想搵着數」。她希望帖文可讓飲食業界引以為鑑，「真係好好珍惜仍然願意留喺香港消費嘅客人，唔好當我哋係傻豬豬咁樣呃」。

（綜合）