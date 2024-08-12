港鐵驚見「軟大便」！車廂中央現啡狀物　港女呻： 一返工就見到S

港鐵車廂內驚現「軟大便」！近日有網民發布照片，見到港鐵車廂地格板竟然有「幾両黃金」，啡色狀物體十分嘔心。樓主大呻晨早上班就見穢物，令人不悅，質疑於港鐵總站出發的列車都無人處理。



從樓主上載的照片見到，在兩邊車門中央的扶手柱旁有少量「軟大便」。（threads圖片）

涉事列車於總站開出

該名女網民於threads上載照片，只見車廂兩邊車門中央的扶手柱旁，竟然有少量「軟大便」遺在地板，大呻「一早返工就見到屎 🤢」，又質疑「明明總站出架車都無人清潔下？」。

有網民留言指這種情況「令人作嘔」，要求港鐵提高清潔標準，以免乘客在繁忙時段被突如其來的污物搞壞心情。

港鐵範圍、各大商場和鬧市街頭，都曾經發生有人遺下排泄物的情況，有網民質疑附近都該有洗手間設施，到處大小便十分缺德。不過，亦有人認為無人會想當眾出醜，涉事者可能是身體不適，「有啲老人家或病人，真係少少時間都忍唔到，請大家多體諒」。

根據《港鐵附例》，乘客在港鐵車廂內污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部分，違者可被罰款最高港幣5,000元及監禁6個月。

相關報道：銅鑼灣港鐵站驚現「糞路」延伸20米 大便者身份掀中港網民罵戰

內地社交平台小紅書瘋傳1張照片，指香港銅鑼灣港鐵站往時代廣場通道內有人隨地大便，「糞路」更延綿20米，「奇臭無比」，其他人險踩中。相片惹來中港網民熱議，有人批評隨地大便離譜，「時代廣埸便有廁所，唉」、「天呀什麼不顧廉恥的人才會這樣呀」；也有網民認為情有可原，「可能是年紀大了憋不住」、「非常理解憋不住的人……分分鐘要找廁所」。



相片見到，現場為銅鑼灣港鐵站往時代廣場通道，地上靠近牆壁位置明顯見到有近似大便物體，而部份大便痕迹以告示遮蓋往遠方延伸。（小紅書）

網民關注一便者背景，引發罵戰，樓主更新帖文打圓場。（小紅書）

（Threads）