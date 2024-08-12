港鐵驚見「軟大便」！車廂中央現啡狀物 港女呻： 一返工就見到S
撰文：田中貴
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港鐵車廂內驚現「軟大便」！近日有網民發布照片，見到港鐵車廂地格板竟然有「幾両黃金」，啡色狀物體十分嘔心。樓主大呻晨早上班就見穢物，令人不悅，質疑於港鐵總站出發的列車都無人處理。
涉事列車於總站開出
該名女網民於threads上載照片，只見車廂兩邊車門中央的扶手柱旁，竟然有少量「軟大便」遺在地板，大呻「一早返工就見到屎 🤢」，又質疑「明明總站出架車都無人清潔下？」。
有網民留言指這種情況「令人作嘔」，要求港鐵提高清潔標準，以免乘客在繁忙時段被突如其來的污物搞壞心情。
港鐵範圍、各大商場和鬧市街頭，都曾經發生有人遺下排泄物的情況，有網民質疑附近都該有洗手間設施，到處大小便十分缺德。不過，亦有人認為無人會想當眾出醜，涉事者可能是身體不適，「有啲老人家或病人，真係少少時間都忍唔到，請大家多體諒」。
根據《港鐵附例》，乘客在港鐵車廂內污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部分，違者可被罰款最高港幣5,000元及監禁6個月。
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（Threads）
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