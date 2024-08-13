冷氣機勿碰這按鍵！專家揭1按鈕令電費倍增　出現這3情況要即停用

【冷氣機使用、保養、慳電TIPS】夏天炎熱，又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！另外，台灣經濟部能源局曾發文介紹「使用冷氣小撇步」，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鍵，其中「魔級」按鍵切勿亂按，以免大耗電！



冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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至於用電問題，台灣經濟部能源局曾發文介紹「使用冷氣小撇步」，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鍵，其中「神級」按鍵就是「舒眠模式」。

能源局解釋，按下「神級」按鍵後，冷氣機會在你入睡後把溫度上調1至2度，避免在半夜太冷，而且每上升1度能省下6%電，一舉兩得。

台灣經濟部能源局指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鍵。（台灣經濟部能源局Facebook）

至於「魔級」按鍵，就是冷氣機「除濕模式」。能源局表示，雖然開冷氣除濕只需要除濕機約三分一時間，耗電量卻高出兩倍，而且冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒「千萬別跟自己的荷包過不去！」。

冷氣機是夏天必備神器。（資料圖片）

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防被雷劈及自保法教學



夏天不時有驟雨雷暴，但遇上惡劣天氣要小心，事關雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼