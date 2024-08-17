有網友在臉書上發文，是誰在農曆七月在大半夜的亂丟利市呀，可以拿起來交給警局嗎？撿起來就能「冥婚」脫單？



他還舉親身經歷，撿起來就大問題了，告誡大家路邊利市不要撿。道長黃青發表示，路邊利市有可能是「改運」、「冥婚」，但不一定拾得這利市就不好，如果覺得不恰當，也是有辦法可以化解，不用太過緊張。

亂執利市下場極可怕：我小女兒差點命喪火海

鬼月盂蘭節｜農曆七月別亂執利市？網友揭恐怖經歷 險害細女慘死

點圖放大閱讀：

+ 8

有網友在嘉義綠豆大小事臉書放上張路邊利市並發文表示：「是誰在農曆七月大半夜的亂丟利市呀！可以撿起來拿去交給警局可以嗎？農曆七月搞這齣，撿起來就能脫單了，還是您們大家有其他的建議？」

網友還說：「撿起來就大問題了，我來跟大家分享一下，我們家曾經遇到的真實故事，大約在2007年11月29日之前的2個星期那時候，我前妻在我們家外面，大馬路旁邊撿到一個利市，裡面裝有120元（台幣）現金的利市，利市裡面還有一位壞心腸的人（運氣不好要過霉運給別人），用一張金紙寫上生辰八字農曆生日還有頭髮跟指甲，結果我們家的租屋處在2007年11月29日就發生大火災，我為了要救我小女兒出來，我們父女差點命喪火場，請大家務必要記得路邊的利市（千萬不要撿）。」

【延伸閱讀】鬼月盂蘭節｜8月3日鬼門開 農曆七月22個禁忌 切記別夜晚晾衫

【延伸閱讀】鬼月盂蘭節｜8月3日鬼門開 農曆七月22個禁忌 切記別夜晚晾衫（01製圖）

點圖放大瀏覽：

+ 18

對於網友煞有介事地發文，道長黃青發說，在民俗上確實有將頭髮、指甲、生辰八字等放在利市裡丟棄在路邊「改運」、「冥婚」，如果無意間拾獲也無需驚慌。

黃青發建議可以將利市拿到大廟去向神明說明後焚化，如果在農曆7月期間，也可以敘明後和銀紙一齊燒化。

他不認為會因此招致霉運，只要心存善念並沒有想像那麼可怕。也曾遇過因「冥婚」而結成的親家互動反而熱絡。

【延伸閱讀】鬼月｜深夜打牌食大四喜 轉眼即發生恐怖事：以後有胡都唔敢食

【延伸閱讀】鬼月｜深夜打牌食大四喜 轉眼即發生恐怖事：以後有胡都唔敢食

點圖放大瀏覽：

+ 19

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：

南鯤鯓代天府13日辦中元普度 供品逾1100桌

中元普渡禁忌曝！「10大供品」拜完衰整年 1類食物恐惹好兄弟釀財運下滑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】