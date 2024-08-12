講講我的真實經歷，重要的事說三遍:不是故事，不是故事，不是故事。



文：霹靂長弓（發表於靈異社區）

大學畢業大概第4年的國慶，也是7年前的事了。

大學宿舍的兄弟5人從各地回內蒙相聚，喝酒唱歌High了兩天后，其中一個同學說，他以前的研究生同學在山西大同當大學老師，正好是國慶，邀我們兄弟幾人一同前往……

恐怖靈異｜荒山開車蕩失路唯有跟住前面的士 卻看到令人心寒一幕（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 27

因為內蒙和山西毗鄰，從我們這去大同高速也就4個小時的路程，我們幾人就決定開車去。

出發那天好像是國慶第2天，上午12點出發，走到下午2點，因為塞車才走了不到一小半的路程，位置大概是在內蒙烏蘭察布。

就當望著一眼望不到邊的車龍，正發愁的時候，前面的車是法院的，聽到車上的人和前面的一輛的士司機聊天，司機說他是本地人，已經離他家很近了，知道一條小路，但路都是鄉村土路，我們還是決定跟著試試。

我們3輛車，第1輛的士，第2輛警車，第3輛是我們，跟著的士駛入他說的小路。

【延伸閱讀】細佬夜半開車好心載埋路邊紅衣女 差啲害死家姐 全因亂講一句話

【延伸閱讀】細佬夜半開車好心載埋路邊紅衣女 差啲害死家姐 全因亂講一句話

點圖放大閱讀：

+ 46

10月份的內蒙已經是草木枯黃，但走到小路才發現原來根本不是路，就是草灘，只不過有車和人走過的痕跡，也算是路吧。

草灘的野草都是那種一米高的蒿草，即便枯黃也還是穩穩立在那裡，加上曲折蜿蜒的路徑，常常是頭車轉彎進入草灘深處，後車就看不到前車，必須得一直跟著。

就這樣走了大概1個多小時，原來頭車司機說他也迷路了，本來是走過的，怎麼進來就迷路了，但是我們後面倆車都是外地的，也只能跟著的士繼續找路。

大概下午4點左右，天氣很好陽光照在土路上的塵土，加上四周的枯草，頭車我們只能若隱若現的看著，也不敢跟的很緊。因為之前下車好幾次問路，我們知道的士只有司機一個人，警車兩人。

走著走著看到的士駛入前面的彎路進入草叢，前面警車突然停下了，說的士要去前面探探路，這樣繞下去不是辦法。我們就在原地等。

【延伸閱讀】超猛鬼台灣民宿！半夜床下會「有嘢伸出嚟」 女員工拍到這靈異照

【延伸閱讀】超猛鬼台灣民宿！半夜床下會「有嘢伸出嚟」 女員工拍到這靈異照（01製圖）

點圖放大閱讀及瀏覽相關照片（慎入）：

+ 20

過了幾分鐘，的士回來了，大概離我們有2、30米，車子是橫著對著我們的。突然我看到的士副駕駛坐著一個女人，後座坐著一個大概7、8歲的小孩，看不清臉，但在陽光下臉顯得特別白，像白石膏的顏色，臉朝著前面。

當時我還疑惑，怎麼進去不一會兒就拉上人了，可能是搭的士的吧。可是隨著的士順著小路折了幾個彎到我們面前時，我睜大眼睛，不敢相信的發現看到車裡空空的，還是司機一個人。

從看到車裡有人到車停到我們面前，車子沒停過而且距離也很短，只是中間被草叢遮住了幾次。

司機下來說此路不通只能再試了，不過很快我們就找到了柏油馬路，好像迷途中立刻撥開雲霧見光明一樣。

【延伸閱讀】靈異｜「鬼推磨」有多恐怖？兩女半夜聽見鐵鏈聲 窗口一望秒嚇哭

【延伸閱讀】靈異｜「鬼推磨」有多恐怖？兩女半夜聽見鐵鏈聲 窗口一望秒嚇哭（01製圖）

點圖放大閱讀（慎入）：

+ 24

上了柏油路就此分開，的士進了旁邊的一個村子。

出來的路上還是不敢相信，對兄弟幾個說，你們看沒看到的士上那會兒有倆人，出來就沒了。其他3個都說沒看到，另1個同學臉色蒼白的看著我說：他也看到了。

不知是眼花了還是幻覺，這幾年過去了總覺得蹊蹺，寫下來就當給大家解悶吧。

【本文獲微信公眾號「靈異社區」授權轉載，微信號：lingyishequ】