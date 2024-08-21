連鎖燒味店$101燒鵝髀飯　食客呻份量不足怒公審　網民教1招破解

餐廳食物質素往往是留住客人的關鍵。有網民早前在網上論壇發文，指在香港１間馳名燒味的連鎖餐廳，點了101元的燒鵝髀飯，可是送來的斬件燒鵝髀飯，看上去似乎不是整隻鵝髀的份量，大呻「咁都要比人偷位，燒味師傅係咪當人傻」。食到一肚火的網民更表示難怪餐飲業生意差，「唔怪得人唔出街食」。



帖文引來不少網民熱議，有眼利網民也認同「唔係啩！唔係原隻喎」、「可以即場投訴佢，啲燒味師父留哂靚位畀自己lunch食，頭搭尾畀客食」，亦有網民提醒「食髀一定要免切」。



樓主在1間馳名燒味連鎖餐廳叫了一碟燒鵝髀飯，大呻「咁都要比人偷位，燒味師傅係咪當人傻」。（網上圖片）

有網民在網上論壇發相及文，指他早前到香港１間馳名燒味的連鎖餐廳，叫了1碟燒鵝髀飯，售價要101港元，可是送來的斬件燒鵝髀飯，看上去似乎不是整隻鵝髀的份量，大呻「咁都要比人偷位，燒味師傅係咪當人傻」。

食到一肚火的樓主表示，難怪餐飲業生意差，「根本問題係餐廳度」、「食個飯都要比人當水魚，唔怪得人唔出街食」。

有網民提醒樓主「食髀一定要免切」。（網上圖片）

帖文引來不少網民議論紛紛，有眼利網民也認同「唔係啩！唔係原隻喎」、「被消失三分一」、「5件柴皮收$101，唉...唔呃你呃邊個」，有網民亦大呻在同一間店遇到相同情況，「之前有次去食雞鵝飯、雞就嚟派畀翼你，隻鵝就畀個肚位你，即係塊皮連住啲油跟住到骨嗰舊嘢，大佬碟嘢都六、七十蚊㗎」。

有網民亦認為餐廳做法離譜，「揸刀嗰個都肚餓，一嚿半嚿唔多覺」、「呢個髀飯，簡直CXS，畀我即時反枱，叫佢攞番走。」、「堂食咁大膽？？外賣真要再三check（檢查）下，可能比隔夜你添」，有網民提醒樓主「食髀一定要免切」。有人認為這種「劏客」情況十分普遍，「而家食飯都真係貴都未必好食，其實好多連鎖茶記都有呢個趨勢」、「無得同深圳比，性價比極低」。